Osarimen Giulio Ebagua, attaccante classe 1986, ha scritto pagine importanti del calcio italiano e oggi ha scelto di rimettersi gli scarpini ripartendo dal basso, ufficialmente da nuovo giocatore della USD Jeraghese, club di Jerago con Orago impegnato nel Girone Z di Seconda Categoria. L’ultima apparizione ufficiale del bomber italo-nigeriano risaliva al dicembre 2021 con la maglia del Città di Varese, società di cui resta il miglior marcatore di tutti i tempi. Dopo oltre quattro anni lontano dal rettangolo verde, quando il ritiro sembrava ormai definitivo, è arrivata la chiamata che ha riacceso la scintilla. In carriera Ebagua ha calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Italia, dalla Serie A ai tornei cadetti, indossando maglie storiche come quelle di Torino, Catania, Bari, Spezia e Pescara.