La proprietà dei club di calcio
“Sono stati fatti molto errori, e non solo in Italia, da quando si è deciso che il calcio non era più una impresa con finalità per il bene comune”...Torna Loquor, di Carmelo Pennisi
In Toro News con la rubrica “Loquor” in memoria del compianto Anthony Weatherill.
“Sono stati fatti molto errori, e non solo in Italia, da quando si è deciso che il calcio non era più una impresa con finalità per il bene comune”...Torna Loquor, di Carmelo Pennisi
"È sempre stato facile giocare a calcio: uno spiazzo, gente desiderosa di correre dietro ad un pallone, porte ricavate alla buona”
"C’è un momento in cui l’onore conta più di qualsiasi paura, ed è un momento che prima o poi arriva per tutti”
“Nel bunker allestito per la presentazione di Roberto D’Aversa, Urbano Cairo potrebbe essere la maschera di una rappresentazione teatrale”
Torna "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: Michele Padovano ha giocato nella Juventus, in una grande Juventus, ma è uno nato a Torino e con il Toro nel cuore
Torna Loquor, di Carmelo Pennisi: “...il mercato della compravendita dei club calcistici è un mercato decisamente atipico, pieno più di ombre che di luci”
“…ad oggi non si è ancora capito se sono le spese aumentate o le entrate insufficienti il problema”
Nuova puntata di "Loquor" di Carmelo Pennisi: “Abbiamo partecipato ai rituali e abbiamo evitato in gran parte di sottolineare il divario tra retorica e realtà”
Nuovo appuntamento con "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "L’allenatore post moderno, essendo in contatto con il divino, non può sbagliare vaticinio o, molto più banalmente,…
Loquor di Carmelo Pennisi - "I meridionali sanno quanto è difficile affrontare il viaggio, lo fanno da sempre vivendolo in una curiosa via di mezzo tra tortura e speranza"
Torna "Loquor" la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Emirhan Ilkhan viene al mondo nella città più affascinante e complicata del globo”
“da giovani ci si dente obbligati a provare, poiché ancora non c’è il fardello dell’esperienza”…Torna Loquor, la rubrica di Carmelo Pennisi
Nuovo appuntamento con "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "Il gennaio del calcio, invece, è un guardarsi con il sospetto dei giocatori da poker…"
Probabilmente Petrachi voleva riferirsi al mito, ovvero quella forma di protesta romantica contro la banalità della vita quotidiana
“L’offerta di Tether di un miliardo per prendersi la Juve, diciamolo con franchezza, non era congrua”... Torna Loquor, di Carmelo Pennisi
Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Troppe sono state le operazioni sbagliate, gli abbagli presi,la sua evidente predisposizione di lavorare un po’ a casaccio”
Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Lo scampare e la longevità non sono un caso e nemmeno il risultato sorprendente di un calcolo della “teoria dei giochi”
Torna Loquor, di Carmelo Pennisi: “Il calcio non è nato per desistere, per chiudersi in uno status quo, per delimitare la vita”
Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Sono 56/59 grammi che ondeggiano verticalmente in attesa della tua decisione di dare l’inizio all’emozione… e intanto c’è silenzio”
Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Dietro l’ex giocatore e allenatore di tante squadre, incorniciata c’è la fotografia dell’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani”
La Juventus era “La Bastiglia” della famiglia Agnelli, e bisognava a tutti i costi provare a prenderla
Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: “Completamente scevri di onore, ribaltiamo intendimenti addirittura tatuati sulla pelle pur di cogliere occasioni”
Torna Loquor, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "Non siamo la somma del caso, ma siamo la speranza delle nostre decisioni"
Torna Loquor, la rubrica di Carmelo Pennisi:: "L’idea di casa e di appartenenza allontana l’urgenza di guardare in faccia all’infinito di ogni via"
Nuovo episodio di "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "No, non si può perdonare l’iniquo e la sua iniquità, non si può accettare la sua reiterata impunità"
“…lasciando da parte il sovranismo sabaudo, è realmente possibile individuare un possibile acquirente”?
Nuovo appuntamento con “Loquor”, la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "Ci ostiniamo a chiamare calcio qualcosa che non è più calcio"
"nipote di Matt Busby, storico allenatore del Manchester United, Anthony ha portato nel sangue la passione per il gioco, ma ha scelto di dedicarla non al campo, bensi' ai suoi protagonisti piu'…
“Dove ci sono storia e incastri geopolitici, lo sport diventa uno scivolo per penetrare facilmente nelle varie culture e affermarsi come novità conveniente”.
Nuovo episodio di "Loquor", la rubrica su Toro News di Carmelo Pennisi: "C’è profondità a Buenos Aires, quella del tipo dell’essere incompiuti, con quell'insoddisfazione tragica che ti dà l’idea di un…