Cinque partite in meno di un mese, prima della mini-sosta per Natale: è questo il programma che attende il Torino nelle prossime settimane. Si riparte dalla partita di domani - sabato 21 novembre - sul campo del Napoli e nella consueta conferenza stampa pre-partita, il tecnico granata Ignazio Abate ha commentato anche il percorso di crescita che si aspetta dalla sua squadra, spiegando cosa servirà maggiormente.

Toro, Abate indica la via per crescere: "Ci serve più continuità nei 90 minuti"

Quella battuta su GTA VI e l'impegno richiesto in allenamento

L'allenatore del Toro ha detto la sua in meritosulla mancanza di coraggio nella squadra: "La mia squadra l’ha dimostrato in tante occasioni: o ce l’hai o non ce l’hai. Abbiamo tanti aspetti da migliorare, trovare più continuità nei 90 minuti. Credo che il direttore si riferisse più a questo che ad altro". Abate ha quindi fiducia nel gruppi dal punto di vista della forza di volontà e dello spirito. Per evitare i continui alti e bassi in termini di risultati che si stanno verificando anche in questa stagione, il tecnico ex Juve Stabia chiede maggiore consapevolezza e continuità di rendimento all'interno della stessa partita. Nelle prime gare della stagione si è infatti visto un Torino spesso altalenante nell'arco degli stessi 90 minuti, con fasi di gara su buoni livelli e che lasciavano ben sperare, alternate invece a momenti di sbandamento in cui si lasciava terreno fertile agli avversari.Per riuscire a dare il via a questo percorso di miglioramento necessario per crescere in campo e di conseguenza in classifica, serve dare il massimo in allenamento. Questo semplice concetto si evince dalle parole dello stesso Abate che nel corso della conferenza stampa pre-gara contro il Napoli ha dovuto fare anche una battuta. All'allenatore delè stato domandato anche un parere sul rapporto tra i suoi giocatori e GTA VI (il nuovo videogioco che sta conquistando i giovani di tutto il mondo) e ha ironicamente risposto in questo modo: "Permessi speciali non sono arrivati e non sono concessi (ridendo, ndr). Se qualcuno arrivasse con le occhiaie me ne accorgerei". Abate ha quindi scherzato per far capire comunque come lui pretenda sempre il massimo da un gruppo di professionisti come quello che allena e che dunque non sono mai accettate delle distrazioni extra-campo, che potrebbero inficiare poi sul rendimento del weekend nelle partite di Serie A.