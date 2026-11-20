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Urbano Cairo, corsi di recupero

L'espressione corsi di recupero appare antitetica rispetto alla longevità della presidenza di Urbano Cairo al Torino. Dopo ventuno anni è davvero difficile parlare di corsi di recupero. Diciamo che il tempo per svolgere i corsi di recupero è già finito. Senza prendere in considerazione i due decenni di gestione di Cairo, ma scomodando soltanto gli ultimi mesi, quelli estivi e autunnali, viene fuori un quadro non troppo dissimile dai precedenti. La squadra è costruita per vivacchiare in mezzo alla classifica di Serie A. Sono però state fatte scelte interessanti, prima fra tutte quella di Ignazio Abate in panchina, coadiuvato da un direttore sportivo che conosce Torino come pochi e sta imponendo il proprio marchio di fabbrica. E poi c'è stata un'altra novità: la consegna da parte del club granata di un progetto alla Città di Torino per lo stadio "Olimpico-Grande Torino".

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