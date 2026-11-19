Il tema della possibile cessione del Torino da parte di Urbano Cairo tiene banco da anni e ormai non è più notizia il fatto che l'imprenditore alessandrino abbia apertamente affermato in maniera pubblica di essere pronto a questo passaggio di testimone. A ribadire ulteriormente questa sua disponibilità ci ha pensato lui stesso in prima persona nelle scorse ore, in occasione dell'evento Rcs Sport Industry Talk.

L'apertura di Cairo alla cessione del Torino e quella leggera differenza nei toni...

"L’ho già detto due anni fa, sono disponibile a vendere il Toro ma al momento non ci sono offerte, spero che prima o poi arrivino, ma anche per dare opportunità ad altri imprenditori", sono state queste le dichiarazioni del presidente granata. Non è quindi cambiata la sua intenzione di andare avanti a gestire il club finché non arriverà una proposta congrua. C'è però una leggera differenza nelle parole scelte per comunicare questa sua posizione: in passato Cairo ha quasi sempre affermato di essere pronto a vendere la società nel caso in cui "arrivasse uno più bravo e più ricco di me", questa volta ha invece scelto di rivolgersi "ad altri imprenditori" intenzionati a rilevare il Torino.

TURIN, ITALY - DECEMBER 11: (L-R) Urbano Cairo President of Torino FC and Gianluca Petrachi of Torino FC during the Torino FC Unveil New Sporting Director Gianluca Petrachi at Stadio Olimpico Grande Torino on December 11, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Sul campo la fiducia a Petrachi è massima

Oltre al consueto tema della cessione del club, il numero del Toro ha poi commentato anche l'inizio di stagione della sua squadra. Cairo ha sottolineato ancora la sua piena fiducia nell'operato del DS Gianlucache ha condotto una campagna trasferimenti estiva con numerose operazioni sia in entrata che in uscita. "Io vedo che c'è un processo di crescita buono, con dei momenti di accelerazione forte, poi magari qualche intoppo. Ho fiducia in questo progetto, con Gianluca, il nostro mister e i nostri giocatori. Qualcosa di meglio si può fare". È alle porte poi anche la sessione di mercato invernale che inizierà tra poco più di un mese e durante la quale sarà interessante capire quali saranno le mosse della dirigenza del Torino per provare a rinforzare la rosa di Abate.