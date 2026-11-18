Urbano Cairo ha parlato a margine dell'evento Rcs Sport Industry Talk. Secondo quanto scrive La Presse, il preisdente del Torino ha parlato della situazione relativa alla cessione del club granata: "L’ho già detto due anni fa, sono disponibile a vendere il Toro ma al momento non ci sono offerte, spero che prima o poi arrivino, ma anche per dare opportunità ad altri imprenditori". Come riportato da Ansa, ha detto poi la sua sulla situazione della FIGC, appoggiando Giovanni Malagò: "Adriano Galliani lo conosco da 45 anni, lo stimo, è una persona capacissima. Ma io appoggio Malagò perché secondo me è giusto avere una coerenza di comportamento: lo abbiamo appoggiato a maggio, lo abbiamo votato a giugno, sostenuto a luglio, lui abbastanza in solitaria ha scelto Mancini che ha dato segnali positivi".

Il patron granata definisce poi le questioni del tesseramento, del commissariamento e della nuova elezione come "tutto ciò non è di quello di cui ha bisogno il calcio". Sul post-elezioni ha poi dichiarato: "I temi sul tavolo sono tanti, chi vincerà avrà 100 giorni davanti per poter dare una spinta e un impulso nuovo. È un peccato, gli ultimi due mesi sono stati praticamente buttati", affermando che bisogna ripartire da quanto di buono ha fatto la nazionale negli ultimi match: "il calcio italiano ha un potenziale elevatissimo".