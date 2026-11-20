La sosta è finita, ma per il Torino non c'è tempo per riprendere confidenza con il campionato: ad aspettarlo c'è subito il Maradona, uno degli stadi più complicati da espugnare e, soprattutto, un campo che per i granata è diventato un tabù lungo più di diciassette anni. L'ultima vittoria in casa del Napoli risale infatti al 17 maggio 2009: da allora, quattordici sfide di Serie A senza riuscire a portare via l'intera posta. Il Toro ci arriva dopo due sconfitte nelle ultime tre gare e con un solo punto raccolto nello stesso periodo: un bottino che impone una reazione, proprio mentre il calendario presenta una delle trasferte più insidiose. La pausa per le Nazionali è servita a recuperare energie e acciaccati, come ha raccontato Ignazio Abate, ma adesso le parole devono lasciare spazio ai fatti. Perché a Fuorigrotta non basterà una squadra ordinata: serviranno personalità, coraggio e la capacità di restare dentro la partita anche quando lo stadio proverà a spingere gli azzurri.

Allegri, la bestia nera

Due muri da abbattere

E poi c'è Massimiliano Allegri, l'altro tabù. Il tecnico livornese ha incrociato il Torino 25 volte e ha perso una sola volta: il 2-1 del 26 aprile 2015, il derby che ancora oggi occupa un posto speciale nella memoria granata, deciso dalle reti di Darmian e Quagliarella. Diciotto vittorie per Allegri, sei pareggi e un solo ko: numeri che fanno impressione e che il Toro dovrà provare a riscrivere. La sfida avrà anche un sapore particolare per Abate, che con Allegri ha condiviso lo scudetto del Milan 2010/11. Fu proprio il tecnico livornese a intuire le sue qualità da terzino, cambiandogli prospettiva e contribuendo a segnare la sua carriera. I due si conoscono bene, si stimano e, come ha raccontato lo stesso Abate, continuano a incrociarsi anche fuori dal campo. Ma sabato non ci sarà spazio per i ricordi: per la prima volta si ritroveranno da avversari in Serie A.Per Abate, peraltro, Napoli non è una destinazione qualunque: proprio in azzurro ha vissuto la sua prima esperienza da calciatore professionista, quando era ancora minorenne. Un ritorno carico di ricordi, dunque, ma anche una partita che il Torino non può permettersi di affrontare con lo sguardo rivolto al passato. Da una parte c'è una squadra che cerca risposte dopo una frenata, dall'altra un allenatore che contro i granata sembra avere quasi sempre la chiave giusta. In mezzo, due tabù da abbattere: quello del Maradona e quello di Allegri. La montagna è alta, la salita ripida. Ma se il Toro vuole davvero cambiare passo, forse non esiste occasione migliore per dimostrare di essere cresciuto. A Napoli non servono promesse: serve un'impresa.