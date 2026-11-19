C'era un tempo in cui il nome di Aaron Ciammaglichella veniva pronunciato con un certo entusiasmo al Filadelfia. Un classe 2005 capace di bruciare le tappe, dominare a tratti con la Primavera granata e attirare l'attenzione degli addetti ai lavori: 9 gol e 5 assist in 31 partite nella stagione 2023/24 erano il biglietto da visita di un ragazzo che sembrava avere un futuro importante. Poi, però, qualcosa si è inceppato. L'esordio in Serie A contro l'Atalanta nell'agosto 2024 sembrava poter essere il primo passo verso il calcio dei grandi, ma da quel momento la strada si è fatta tremendamente complicata. Ternana, Juve Stabia e ora Pro Vercelli: tre esperienze, tre occasioni per affermarsi, nessuna vera svolta. Gli infortuni hanno certamente inciso, soprattutto quello al ginocchio che ha condizionato il percorso nella stagione 2024/25 e il successivo stop muscolare nella prima parte dell'avventura in Campania. Ma sarebbe riduttivo spiegare tutto soltanto con la sfortuna.

Il prestito alla Pro Vercelli

Il Toro ci crede ancora

Questa doveva essere la stagione del rilancio. Il Toro lo ha mandato alla Pro Vercelli in Serie C, mantenendo il controllo sul suo futuro attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Una categoria nella quale, almeno sulla carta, Ciammaglichella avrebbe dovuto trovare spazio, responsabilità e soprattutto continuità. Invece, dopo un avvio incoraggiante, è arrivato un altro stop: l'indisponibilità tra settembre e ottobre ha rallentato nuovamente il suo percorso. Il rientro ha portato qualche segnale positivo, con la prestazione contro l'Ospitaletto, nella quale ha giocato 82 minuti, e qualche spezzone nelle successive uscite. Ma il bilancio resta magro: sette presenze in campionato, nessun gol e nessun assist. Piccoli segnali, qualche lampo, ma ancora niente che possa somigliare a una vera consacrazione. E il problema, ormai, non è soltanto quello di recuperare fisicamente: è riuscire a ritrovare un posto, un'identità e una continuità dentro una squadra di professionisti.A 21 anni non si può parlare di talento perso, sarebbe una sentenza prematura e ingenerosa. Ma nemmeno si può continuare a vivere di ciò che Ciammaglichella prometteva di diventare. Il calcio dei grandi non aspetta, e il rischio è che il ragazzo rimanga intrappolato in quella terra di mezzo in cui non è più una promessa da celebrare, ma non è ancora un giocatore capace di incidere con regolarità. Il Torino ha dimostrato di credere ancora in lui, rinnovandogli il contratto fino al 2028 con opzione per un'altra stagione. Adesso, però, servono risposte dal campo. Perché un altro campionato trascorso tra infortuni, panchine e qualche sporadico lampo rischierebbe di trasformare una delle promesse più interessanti del vivaio granata nell'ennesimo talento rimasto incompiuto. E sarebbe un peccato, prima ancora che una delusione.