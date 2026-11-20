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La dodicesima giornata di Serie A

Archiviata la sosta nazionali, è tempo di pensare al dodicesimo turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. La Lazio è sola al comando con 29 punti dopo il pareggio nell'ultima giornata contro il Napoli al Maradona. L'Inter è reduce invece dalla convincente vittoria casalinga contro il Como di Cesc Fabregas, con i nerazzurri che hanno rifilato un 2-0 ai lariani e sono saliti a 28 punti. Il Como invece è rimasto fermo a 23 punti, ed è stato scavalcato al quarto posto dal Milan, che ha espugnato Marassi per 2-1 contro il Genoa. In terza posizione a 27 punti c'è la Roma, che arriva dal 3-0 rifilato al Sassuolo all'Olimpico, costato l'esonero ad Alberto Aquilani, al quale è subentrato Roberto D'Aversa sulla panchina dei neroverdi. Una delusa è sicuramente la Juventus, che non è andata oltre il 2-2 al Franchi contro la Fiorentina ed è rimasta in settima piazza a 18 punti. Davanti c'è il Frosinone a +2, reduce dalla sconfitta in trasferta per 1-0 contro il Cagliari. A dare il là all'undicesima giornata saranno proprio i sardi, ospiti del Como al Sinigaglia. Ma in contemporanea giocherà anche la Lazio tra le mura amiche contro il Lecce, che nell'ultima gara si è preso un punto nell'1-1 esterno con il Toro. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

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