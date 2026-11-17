Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in casa granata in vista della ripresa del campionato. Analizzando il momento della squadra, il ds salentino ha evidenziato la necessità di svoltare dal punto di vista mentale e caratteriale nel match di sabato contro il Napoli: "La partita dobbiamo prepararla bene, perché ci aspetta una bella battaglia agonistica. Troveremo un ambiente caldo anche se giochiamo di sera. Servirà proporre il nostro calcio, le nostre idee, con la voglia di fare la partita. Siamo un po' altalenanti, a volte diamo la sensazione di aver svoltato ma poi facciamo piccoli passi indietro. Il mio augurio è quello di trovare una squadra che abbia una propria identità nel continuare a crescere. Nelle ultime settimane abbiamo fatto qualche passo indietro nel coraggio, spero di rivederlo nella partita di Napoli", ha ammesso Petrachi che si aspetta un salto di qualità da parte del gruppo e dei singoli.

Torino, la scossa di Petrachi: "Valutiamo mosse a gennaio"

Non è mancato un passaggio sulle prospettive future e sulle possibili mosse della società in vista della finestra invernale di calciomercato che si aprirà a gennaio. Petrachi ha confermato che il club si sta guardando intorno per rafforzare la rosa attuale senza sbottonarsi troppo: "Mancano ancora diverse partite, c'è qualche giocatore che ha fatto poco minutaggio, valuteremo se ci sarà la possibilità di mandare a giocare qualcuno che ha trovato poco spazio. Valuteremo anche eventuali correttivi, inserendo magari qualcuno al posto di altri che con un certo tipo di modulo fa più fatica. Ma il calcio ci insegna che da una settimana all'altra possono cambiare le cose, mi aspetto qualcosa da chi sta giocando meno", lasciando intendere che la dirigenza è pronta a intervenire laddove ce ne fosse bisogno per correggere il tiro e rinforzare un organico che sta faticando a trovare stabilità.

Petrachi: "Servono personalità e coraggio. Vlasic e i leader devono trascinare il Torino"

Infine, Petrachi si è soffermato sulle colonne della rosa di Ignazio Abate: "Credo che ci siano, mi viene in mente Mandragora, che ci è mancato sia tecnicamente che per il suo temperamento, perché è un leader in mezzo al campo. Penso anche a Ismajli, a Vlasic che è un leader introverso ma che riesce a trasmettere qualcosa ai ragazzi. Ci ha abituato a fare sempre la differenza. Nella scorsa stagione ci ha trascinato in quello che è stato un campionato in crescendo. Loro devono aiutare un intero gruppo a migliorare e a provare a fare qualcosina di più, perché lo vogliamo tutti e stiamo lavorando per quello".