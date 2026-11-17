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Parola al Mister

Ormai ci si sta abituando: ogni sosta è momento buono per fare un recap. E in quanto a Torino, c'è tanto di cui parlare: a partire dai granata in Nazionale, passando per i doverosi recuperi - e non sempre si parla di infortuni - arrivando a due posizioni che devono essere sempre più solide: quella di Abate sulla panchina del Torino e quella del Torino allo stadio. Ne abbiamo parlato insieme a Serino Rampanti nella rubrica "Parola al Mister".

Mister, come sta vivendo questa sosta? Sta seguendo qualcuno dei granata in Nazionale? “Ho visto che Adams continua nel suo rendimento, con un altro assist. È un giocatore prezioso. Si sta rivelando fondamentale in Scozia, ma anche nel Torino”.

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