Notte da dimenticare per la Scozia e per il laterale granata Patterson. La Svizzera si è imposta 4 a 0, in un match dominato in lungo e in largo, specie nella ripresa. Patterson è subentrato a inizio match, per la precisione al 36' del primo tempo prendendo il posto dell'infortunato Hickey. Anche Patterson ha contribuito al tracollo nel secondo tempo della sua selezione. Quando è subentrato la Svizzera conduceva 1 a 0, al triplice fischio gli elvetici si sono imposti 4 a 0. Le notizie restano quindi negative per Patterson in questo primo scorcio stagionale: al Torino lo spazio non è stato molto e quando ha giocato non ha mai rubato l'occhio, in Nazionale le cose non sono andate molto meglio a livello prestazionale. L'altro scozzese granata, Che Adams, ha seguito la sfida per 90 minuti dalla panchina. E questa non è una notizia negativa in vista di Napoli. Per dovere di cronaca la sconfitta in Svizzera e il successo della Slovenia sulla Macedonia del Nord hanno inchiodato al terzo posto in classifica nel raggruppamento B la Scozia di Patterson, stesso risultato raggiunto dall'Italia. Per la Svizzera trionfo nel girone con ben 16 punti: si giocherà la promozione.