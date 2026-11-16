Chiudono con un pareggio a Livorno contro il Belgio Under 21 la loro sosta gli azzurrini. La sfida finisce 2-2 grazie a Ekathor che pareggia i diavoli rossi all’88’ minuto su rigore. Due dei tre granata convocati sono stati protagonisti della sfida. Mentre, invece, Mascardi si è visto superato anche da Daffara. È partito dal primo minuto Comuzzo nella coppia che ormai è più che consolidata con Chiarodia, ma a differenza sua il centrale granata è rimasto in campo per tutta la gara. Il difensore di proprietà della Fiorentina mostra ancora passi in avanti nella difesa a quattro, dove nasce anche se poi diventa una pedina delle difese a tre. Incolpevole sui due gol del Belgio, anche se arrivano proprio dalla punta Mirisola, non si può non riconoscere i passi in avanti, anche in termini di esperienza, che sta facendo questo ragazzo. L’ultimo rimasto è Cacciamani entrato al 56’ si è messo nel tridente a sinistra perché sulla sua destra è entrato insieme a lui Fini.