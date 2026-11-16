È notizia di pochi giorni fa: l’Atalanta ha chiuso l’esercizio finanziario al 30 giugno 2026 con un utile di 26,5 milioni di euro, contro i 37,8 milioni della stagione precedente; è stato l’undicesimo bilancio consecutivo in attivo, una serie cominciata nel 2016. E come se non bastasse, la società bergamasca ai conti in ordine ha abbinato la vittoria di una Uefa Europa League nel 2024 partecipando ben cinque volte alla Champions League. Conti in ordine e risultati strabilianti che sono andati di pari passo con la crescita di un gioiello, il centro sportivo di Zingonia, avanguardistico già prima dell’exploit nel calcio che conta della Dea, e con il completo rifacimento del Gewiss Stadium (lavori durati cinque anni, totalmente a carico dell’Atalanta, che per sostenere gli investimenti e i costi ha fatto ricorso a capitali propri e a un importante finanziamento bancario da 40 milioni di euro). Ma non è tutto. Il modello Atalanta è stato più forte e anzi, per dirla in modo corretto, si è ulteriormente rafforzato, con l’ingresso del capitale straniero in società. Non più tardi della primavera 2022 Antonio Percassi ha ceduto la maggioranza del club, per essere precisi il 55%, allo statunitense Stephen Pagliuca, mantenendo comunque la carica di presidente con il figlio Gianluca che ricopre quella di amministratore delegato.

Oggi l’Atalanta sta vivendo uno dei momenti sportivi meno felici della sua storia recente. Non ha ancora trovato la direzione corretta dopo l’addio a Gian Piero Gasperini. Nel 2025/2026 c’è stato il grave passaggio a vuoto con l’ex granata Ivan Juric, poi la stagione è stata portata in salvo, in qualche modo, da Raffaele Palladino. Nell’estate 2026 si è voluto puntare su un esperto marinaio come Maurizio Sarri. Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti: l’Atalanta ha gli stessi punti del Torino (14) dopo undici giornate e anche in Uefa Conference League non sta brillando. La fotografia è dunque più torbida di quanto non lo sia stata per un decennio. Tuttavia, nemmeno la contingenza sportiva non troppo rosea macchia la facciata di un edificio solido e splendente come quello costruito negli anni dalla famiglia Percassi e i numeri di cui sopra stanno lì a confermarlo.

L’undicesimo bilancio consecutivo in attivo dell’Atalanta ci conduce al Torino. Perché il club granata non si è meritato i Percassi nella sua storia recente? La visione lungimirante della famiglia che basa il proprio business in primo luogo sull’immobiliare, grazie alla holding Odissea, si evince anche dalla modalità con la quale sta collaborando con il 71enne Stephen Pagliuca, comproprietario pure dei Boston Celtics. La qualità del “prodotto Atalanta” è cresciuta con l’avvento dei denari a stelle e strisce, segno che la coesistenza è possibile, segno che ci possono essere formule vincenti che esulano dalla cessione tranchant di un’intera attività. Se Urbano Cairo non è riuscito a prendere spunto dai Percassi durante i suoi ventuno anni di gestione sportiva e infrastrutturale, invece potrebbe prendere qualche lezione di ripetizione su come gestire il futuro granata. I Percassi insegnano che le vie alternative esistono, possono portare risultati e possono garantire stabilità finanziarie. Il discorso affrontato è probabilmente utopistico, però era altrettanto utopistico pensare negli anni Novanta alla differenza abissale che c’è oggi tra la società Atalanta e la società Torino. Il mondo si è ribaltato: i Percassi e i Cairo hanno permesso a questo mondo di rovesciarsi e piano piano di assestarsi. L’Atalanta è diventato un modello europeo, il Torino è una conduzione familiare che fatica a uscire da questa condizione e non può più vantarsi, ormai da molto tempo, nemmeno di quello che era stato ribattezzato lo “scudetto del bilancio”. Senza scomodare le partecipazioni alla Champions League, il trionfo in Uefa Europa League, il ciclo magico di Gasperini, la proposta Percassi sarebbe ancora oggi un esempio da guardare per come ha saputo integrare la componente statunitense in un impianto consolidato.

Appurato che Cairo tutta questa voglia di vendere non ce l’ha (il fatto di poter sedere ai tavoli importanti del calcio italiano ha un peso specifico troppo rilevante nel posizionamento del presidente granata nel business finanziario e politico italiano), si potrebbe ipotizzare una via alternativa. La famiglia Cairo sempre al timone ma con una quota minoritaria rispetto a un investitore straniero, magari proprio americano come nel caso di Pagliuca. L’ipotesi non è mai circolata e non è mai stata paventata da nessuno. L’undicesimo bilancio consecutivo in attivo dell’Atalanta permette però di porre sul tavolo un argomento di discussione e la modalità con la quale i Percassi hanno integrato Pagliuca dentro il club andrebbe ulteriormente approfondita perché rappresenta un esempio virtuoso nel calcio nostrano. Magari potrebbe anche essere un’alternativa per uscire dall’impasse dell’anonimato granata, un modo per tornare a vivere e non continuare a vegetare come sta accadendo ormai da troppi lustri. Chiudiamo dunque con una domanda provocatoria: avanti Cairo e la sua dinastia ma con fondo statunitense maggioritario in società, ci stareste?