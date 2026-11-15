Brutta sconfitta dell’Italia di Mancini che perde 4-1 contro il Belgio. Si chiude il percorso in Nations League degli azzurri che con 10 punti non riescono ad accedere alle fasi finali del torneo ma si fermano ai gironi. Dopo aver fatto vedere buone cose nel percorso di crescita, soprattutto contro la Francia, la Nazionale cade di nuovo contro i diavoli rossi. Non è bastato un inizio entusiasmante con il gol del solito Pio Esposito all’11’. I belgi hanno risposto dopo pochissimo, al 15’, con De Cuyper. Da qui in poi il Belgio cambia marcia e l’Italia non riesce a restare al passo, al 22’ raddoppia Ngoy e poi Doku porta il doppio vantaggio al 26’. La partita viene poi definitivamente chiusa all’80’ con un contropiede gestito perfettamente da De Bruyne che ha servito Diego Moreira per il 4-1. Sul finale irrilevante, se non per lasciare ulteriore amaro in bocca, il rigore sbaglia da Francesco Pio Esposito.