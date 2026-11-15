Ronaldinho è tornato a giocare a 48 anni e lo ha fatto in Serie C con il suo Ravenna. Il campione brasiliano è partito titolare incantando per 45 minuti, ispirando anche il gol dell'1-0 di Donati. Dall'altra parte c'era il Forlì la squadra dove è in prestito l'attaccante granata, Tommaso Gabellini. I due non si sono sfidati direttamente in campo perché Dinho è uscito al 45' mentre il classe 2006 è subentrato al 65', nel secondo tempo. Al momento dell'ingresso in campo di Gabellini il Forlì si trovava già sotto 2-0 e il risultato era ormai difficile da ribaltare. Ci ha provato lo stesso il giovane granata a mettersi in mostra provando a rendersi utile per i compagni. Nel suo piccolo spazio ha toccato 16 palloni, completato 8 passaggi e ingaggiato 2 contrasti, anche se senza risultati si è dato piuttosto da fare. Ma soprattutto, ha potuto ammirare da vicinissimo il grande ritorno tra i professionisti di uno dei più grandi campioni della storia.