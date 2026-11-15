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De Benedictis a TN

"Cairo esca alla scoperta", era la sua richiesta quando l'abbiamo intervistato ormai tre settimane fa. Ora, una volta presentato il progetto legato allo stadio Olimpico Grande Torino, le necessità cambiano. Ma restano impellenti. In esclusiva ai microfoni di Toro News ha approfondito questo tema Ferrante De Benedictis, Vicepresidente di Nazione Futura e Presidente dell’AGI, nonché Consigliere Comunale di Torino per Fratelli d'Italia: "Non dobbiamo andare a vedere il cavillo amministrativo per metterlo in difficoltà, io non sono d'accordo su questo. Perché poi la difficoltà la diamo a chi? Ai tifosi..."

Signor De Benedictis, ci siamo sentiti per parlare della mancata proposta ed è arrivata poco dopo. Abbiamo portato bene. “Abbiamo portato bene, sì. Il tema caldo adesso è l'analisi tecnico-amministrativa che può in qualche modo rimettere in gioco tutto”.

Cioè? “Mi spiego meglio. Adesso il Comune si è dato come tempi gennaio-febbraio per analizzare la proposta da un punto di vista tecnico-amministrativo. Se dovesse essere rigettata perché ritenuta non congrua o piuttosto carente per qualche ragione, a quel punto non ci potrebbe essere ulteriore prova perché si passerebbe a un bando di evidenza pubblica. Non si potrebbe più operare col partenariato pubblico-privato”.

E questo sarebbe un bel rischio. “Un bel rischio, sì”.

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