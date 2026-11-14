“Avevo un allenatore come Baroni che non credeva affatto in me. Non voleva che giocassi. Voleva far giocare solo giocatori esperti. Non so come dirlo in modo gentile. Ma non credo che sia un buon allenatore in generale. Sono stato davvero contento quando è stato esonerato. D'Aversa, invece, mi ha fatto ritrovare la fiducia che mi serviva. Oggi sono qui grazie a lui”. Parole tutt'altro che al miele da parte di Alieu Njie. Convocato dalla Svezia, dal ritiro della Nazionale l'ex attaccante granata è stato intervistato dal portale locale Sportblandet, lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni legate al suo periodo sotto la Mole.

Njie sul suo arrivo: "A volte mi sono pentito"

“Non si poteva dire di no a un’occasione del genere”, ha raccontato Njie in riferimento al suo arrivo al Torino. Quindi ha spiegato anche il momento particolare: “Arrivai a 16 anni, in pieno Covid. Era un posto solitario e isolato. Per fortuna avevo la mia Playstation con me. Molte persone in Svezia stavano a casa. In Italia non ci era permesso allenarci come al solito, quindi noi vecchi amici giocavamo e ci sentivamo tutti i giorni. Mi ha aiutato molto a non sentirmi solo. La mia Playstation mi ha salvato in quel momento”. Chiudendo con altre dichiarazioni che hanno fatto un po' scalpore: “Se mi sono pentito? Sì, al 100%. Ci sono stati periodi in cui desideravo davvero tornare a casa. Mi mancava molto mia madre, la mia città natale e i miei amici. Loro facevano le cose che fanno i normali adolescenti. Mi mancava tutto. Dissi alla società di avere la febbre e pensarono che fosse Coronavirus. Quindi sono potuto rimanere a casa un paio di giorni in più. Ottima idea da parte mia (ride, ndr). Tutto è migliorato in Primavera con Dembélé, è un amico fantastico: gli sono grato”.