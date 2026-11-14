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Tempo di sosta, tempo di riposo, ma anche di statistiche: tutto materiale per delle analisi e dei confronti tra le varie annate. Certo, confrontare il mondo del pallone attuale con quello di due stagioni fa è sempre complicato dato che il calcio è un essere in continua evoluzione. Però i dati e le statistiche restano sempre immutati e anzi, possono dare anche una lettura diversa, o quanto meno interessante. L'anno scorso Gianluca Petrachi ha fatto il suo ritorno al Torino, sei anni dopo le dimissioni dal club. Nel mezzo anche le esperienze non molto fortunate con Roma e Salernitana. Un rientro complicato, dato che il DS ha dovuto lavorare a stagione in corso, risolvendo alcune grande derivanti dal mercato estivo non soddisfacente (vedi Asllani) e una situazione in classifica traballante. Quest'anno ha avuto modo di lavorare fin dall'inizio dell'estate. Quanti punti ha totalizzato il Torino con lui nelle prime dieci giornate?

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