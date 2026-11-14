Ventura gli ha riconosciuto un potenziale importante, ma ha aggiunto una postilla che pesa: "Casadei? Potenzialmente un uomo importante, deve dimostrarlo". Una frase che sembra andare nella stessa direzione dei messaggi lanciati da Ignazio Abate nelle ultime settimane. Il tecnico granata non ha mai nascosto la stima per il centrocampista, ma gli ha chiesto un salto di maturità: "Deve fare quello switch mentale", fino al più diretto "deve essere meno ragazzino e più adulto". Tradotto: le qualità non bastano, adesso servono personalità, continuità e la capacità di prendersi spazio in un centrocampo dove nessuno ha il posto assicurato.

La concorrenza, del resto, non aspetta. Casadei ha cominciato la stagione da titolare contro il Milan, poi l'infortunio e il cambio di assetto tattico lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie. Davanti a lui ci sono diverse alternative e Abate non sembra intenzionato a regalare minuti: vuole vedere in allenamento quella fame che può fare la differenza anche in partita. Contro il Lecce, però, è arrivato un primo segnale incoraggiante: pochi minuti, ma giocati con intensità, presenza fisica e voglia di incidere. Una risposta concreta, proprio nel momento in cui serviva.

Ora la sosta può diventare un'occasione preziosa. Non soltanto per lavorare sulla condizione e affinare le letture di gioco, ma soprattutto per trasformare quello spezzone contro il Lecce in un punto di partenza. Ventura vede in Casadei un potenziale uomo importante, Abate gli chiede di comportarsi da protagonista: il messaggio è praticamente lo stesso, cambia soltanto il modo di dirlo. A 23 anni il tempo per crescere non manca, ma al Torino non si può vivere di promesse. Dopo la pausa, Casadei è chiamato a dimostrare che quel potenziale può finalmente diventare rendimento.