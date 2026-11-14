C'è stato un momento della storia recente del Torino in cui il centrocampo aveva una colonia polacca. Si trattava di Karol Linetty: centrocampista classe 1995. Cinque anni sotto la Mole Antonelliana dopo una buona esperienza con la Sampdoria di Giampaolo, l'ultima volta in cui i doriani sembravano poter dire ancora la loro in ottica europea. La direzione presa poi è stata tutt'altra, con i liguri che hanno iniziato un lento, ma inevitabile, declino. Da quella Sampdoria però era uscito qualcosa e il centrocampista era proprio tra quelli. 132 presenze, 11 gol e una buona costanza di rendimento, che spinsero i granata a puntare su di lui.

Le stagioni al Torino e il ritorno in patria

MONZA, ITALY - MARCH 02: Karol Linetty of Torino climbs over the barrier to hand his shirt to a fan after the Serie A match between Monza and Torino at U-Power Stadium on March 02, 2025 in Monza, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Così Linetty arriva sulle sponde granata del Po il 26 agosto del 2020. Era un anno molto particolare, quello contraddistinto dal COVID, dagli stadi vuoti, dalla paura dell'esito del tampone. Così come fu particolare anche quell'anno per il Torino. La stagione precedente era stata agguantata una salvezza per i capelli, con Cariro che aveva deciso di ripartire con Giampaolo in panchina. Il polacco era una delle richieste del nuovo allenatore, per lui furono spesi 9,5 milioni. Diventa subito titolare, ma il Torino non ingrana. Giampaolo viene esonerato, arriva Nicola. Il nuovo allenatore rispetta il suo CV da salvatore della patria: conduce i granata verso una salvezza insperata e anche qui Linetty resta titolare. Con Juric prima e Vanoli poi resta un valido interprete del ruolo. Alla fine della stagione 24/25 lascia il club alla scadenza naturale del proprio contratto. Per lui si aprono le porte della Turchia. Nella stagione successiva approda al Kocaelispor, sempre come parametro zero, ma resterà solo un anno. Una volta chiusa la propria esperienza in Turchia decide di tornare in patria: ora è allo Slask Wroclaw , che lotta per non retrocedere.