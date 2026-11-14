Il portiere brasiliano racconta i primi tre mesi in maglia granata: dall'accoglienza all'esperienza

Andrea Novello
RUBRICHEVIDEO TORONEWS (9)

La storia di Zanos Savva (VIDEO)

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Attualmente impegnato con la Nazionale brasiliana, dove ha ritrovato la convocazione a tre anni dall'ultima volta, il portiere del Torino Perri ha raccontato le sue sensazioni a tre mesi dall'approdo in granata. L'estremo difensore ha già avuto modo di conoscere una nuova realtà calcistica e di ambientarsi in città, trovando un'accoglienza positiva sia all'interno del club sia fuori dal campo. "È stata un'esperienza molto bella e molto intensa. Sono al club da tre mesi e ho già vissuto tante cose belle lì. La città è meravigliosa, il club è ottimo, tutti mi hanno accolto benissimo. Quindi è un'altra esperienza e sono davvero felice lì", ha spiegato Perri, sottolineando la soddisfazione per i primi mesi trascorsi in Italia e per l'opportunità di vestire la maglia granata.

Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27

Per il portiere brasiliano, l'esperienza al Torino rappresenta anche un'importante occasione di crescita personale e professionale. Giocare in campionati e Paesi differenti, infatti, permette di confrontarsi con culture calcistiche diverse, imparando a conoscere nuove aspettative e nuovi modi di vivere il calcio. "In ogni club in cui sono, in ogni Paese in cui ho avuto l'opportunità di giocare, impari a vivere in contesti calcistici diversi. In termini di cosa si aspetta il club, per ciò che si crede del calcio, per quello che si aspettano i tifosi di vedere. Quindi è un'altra esperienza e sono felice di viverla in un altro Paese. È già il terzo lontano dal Brasile in cui posso giocare ed è un'opportunità arricchente come atleta". Parole che raccontano la voglia di Perri di continuare a crescere attraverso questa nuova avventura, con l'obiettivo di ritagliarsi uno ruolo importante nel progetto granata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti