Attualmente impegnato con la Nazionale brasiliana, dove ha ritrovato la convocazione a tre anni dall'ultima volta, il portiere del Torino Perri ha raccontato le sue sensazioni a tre mesi dall'approdo in granata. L'estremo difensore ha già avuto modo di conoscere una nuova realtà calcistica e di ambientarsi in città, trovando un'accoglienza positiva sia all'interno del club sia fuori dal campo. "È stata un'esperienza molto bella e molto intensa. Sono al club da tre mesi e ho già vissuto tante cose belle lì. La città è meravigliosa, il club è ottimo, tutti mi hanno accolto benissimo. Quindi è un'altra esperienza e sono davvero felice lì", ha spiegato Perri, sottolineando la soddisfazione per i primi mesi trascorsi in Italia e per l'opportunità di vestire la maglia granata.

Per il portiere brasiliano, l'esperienza al Torino rappresenta anche un'importante occasione di crescita personale e professionale. Giocare in campionati e Paesi differenti, infatti, permette di confrontarsi con culture calcistiche diverse, imparando a conoscere nuove aspettative e nuovi modi di vivere il calcio. "In ogni club in cui sono, in ogni Paese in cui ho avuto l'opportunità di giocare, impari a vivere in contesti calcistici diversi. In termini di cosa si aspetta il club, per ciò che si crede del calcio, per quello che si aspettano i tifosi di vedere. Quindi è un'altra esperienza e sono felice di viverla in un altro Paese. È già il terzo lontano dal Brasile in cui posso giocare ed è un'opportunità arricchente come atleta". Parole che raccontano la voglia di Perri di continuare a crescere attraverso questa nuova avventura, con l'obiettivo di ritagliarsi uno ruolo importante nel progetto granata.