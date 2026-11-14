La questione stadio "Olimpico-Grande Torino", anche dopo la presentazione del progetto da parte del Torino F.C., continua a infiammare la politica sabauda. Lunedì sono attese risposte in Consiglio Comunale dal Sindaco Stefano Lo Russo. Intanto le reazioni politiche, da parte delle opposizioni, non si sono lasciate attendere. In esclusiva su Toro News è tornato sull'argomento Domenico Garcea, Vice Capogruppo di Forza Italia.

La presentazione del progetto da parte del Torino FC equivale a un “e tutti vissero felici e contenti”? "Assolutamente no. È certamente un segnale positivo, che aspettavamo da tempo e che forse è arrivato anche grazie alle sollecitazioni avanzate in questi mesi dall'opposizione, in particolare da Forza Italia. Ma la presentazione di un progetto non equivale alla sua approvazione, né tantomeno alla soluzione definitiva della questione stadio. Ad oggi il contenuto della proposta non è stato illustrato al Consiglio Comunale e restano ancora molti aspetti da chiarire. È un primo passo importante, ma il percorso è ancora lungo e richiede serietà, trasparenza e soprattutto tempi certi".

Quali sono gli aspetti che eventualmente la preoccupano rispetto alle prossime fasi? "La mia principale preoccupazione riguarda il percorso amministrativo e le modalità con cui verranno assunte decisioni destinate a incidere sul patrimonio pubblico per i prossimi decenni. Si parla di un possibile diritto di superficie di 99 anni, ma occorre comprendere quali strumenti giuridici verranno utilizzati, quali garanzie saranno richieste e quale ruolo avrà il Consiglio Comunale. Ritengo fondamentale che l'intera operazione sia accompagnata dalla massima trasparenza e da un confronto nelle sedi istituzionali competenti. Non possiamo permetterci ulteriori anni di incertezza".

Cosa auspica che sia presente nel progetto presentato dal Torino FC e qual è l'aspetto che secondo lei non può davvero mancare? "Mi auguro che il progetto non si limiti a un intervento di riqualificazione dell'impianto, ma rappresenti una visione complessiva e duratura, capace di valorizzare lo stadio, migliorarne la funzionalità e rafforzarne il legame con la città e con i tifosi granata. Servono investimenti concreti sulla struttura, sull'accessibilità, sulla sicurezza e sui servizi, con particolare attenzione anche all'integrazione con il quartiere. L'elemento che non può assolutamente mancare è un piano credibile, sostenibile e accompagnato da un cronoprogramma preciso. Torino ha bisogno di certezze, non soltanto di annunci".

Lei ha risposte in più sull'aspetto finanziario dell'operazione nell'ottica del partenariato pubblico-privato? "Al momento non dispongo di elementi ulteriori rispetto a quelli emersi pubblicamente. Ed è proprio questo uno degli aspetti sui quali ritengo indispensabile fare chiarezza. Occorre conoscere l'entità degli investimenti previsti, le fonti di finanziamento, l'eventuale coinvolgimento di soggetti privati e soprattutto quali obblighi e rischi economici ricadrebbero sulle parti. Se si intende procedere attraverso una forma di partenariato pubblico-privato, sarà necessario verificare attentamente la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e la corretta ripartizione dei rischi. Il principio deve essere chiaro: valorizzare il patrimonio pubblico e favorire gli investimenti privati, garantendo però la piena tutela degli interessi della Città di Torino e dei suoi cittadini".