Appuntamento con la Storia / Centoventi anni di storia granata e un salto di qualità che non arriva: Marco Severini riflette sul presente del Torino, tra le parole di Abate su Ferrini e le scelte della società
La storia di Zanos Savva (VIDEO)
Vittoria Brighenti ha parlato di 'svolta epocale ' in relazione alla proposta presentata da Urbano Cairo sulla questione-stadio. Per quanto giusta ed efficace sul piano giornalistico, noi tifosi del Toro siamo più che diffidenti nei confronti delle dichiarazioni roboanti: ci auguriamo che il lavoro dei tecnici non sia lunghissimo e che la pratica si risolva nel migliore dei modi.
Allo stesso modo, non ci sono piaciute le dichiarazioni di Ignazio Abate prima della partita con il Lecce in relazione a Ferrini e alla storia: il ct ha tirato fuori l’ipocrisia che a nostro avviso non c'entra proprio nulla. Ci permettiamo di rammentare alcuni passaggi essenziali in una sorta di opinabile (come tutte le opinioni) decalogo novembrino nell’anno di grazia 2026.
- In una squadra cosmopolita come questa (i 9/11 di domenica scorsa erano stranieri, nati in tre diversi continenti) non si capisce proprio quale debba essere il collante per giocatori provenienti dai più disparati paesi se non la grande storia granata. Certo la dimensione tecnica, agonistica, calcistica è importante, fondamentale, ma se fossi un calciatore straniero acquistato per giocare in Italia sarei ovviamente più contento di militare in una squadra dal notevole blasone rispetto a una sconosciuta o a una provinciale (che, peraltro, potrebbe averne uno non meno rilevante). Quindi non si capisce perché l’allenatore abbia avvertito una eccessiva pressione sentendo parlare di Giorgio Ferrini, indimenticata bandiera granata, di cui l’8 novembre ricorreva il cinquantenario della scomparsa.
- Sottolineiamo che l’anno scorso si parlavano tre lingue tra staff e giocatori cosicché ci chiediamo: oggi a che punto siamo? E, in ogni caso, non si capisce perché certi giocatori continuino a rilasciare dichiarazioni in inglese quando potrebbero tranquillamente – visti i lauti stipendi – imparare l’italiano perché così funziona nel mondo (non solo calcistico): si acquisisce la lingua dello Stato in cui si va a vivere e lavorare.
- Noi tifosi di lungo corso sappiamo che almeno nell’ultimo trentennio il Torino, ogni qualvolta c’era da centrare un obiettivo minimo - tipo quello dello scorso weekend, vincere e arrivare a 16 punti per godersi tranquillamente la sosta per le Nazionali -, lo ha il più delle volte fallito, rincarando la dose di mugugno e delusione nell’ambiente: statistiche e classifiche parlano chiaro.
- Ne consegue un interrogativo legittimo. Quale sarebbe il salto di qualità attuato da Abate alla guida del Torino in questi pochi mesi? Risposta, nessuno, anche se domina ormai la narrazione secondo cui ci voglia del tempo per far sedimentare le idee dell’allenatore. Non risulta però che le altre squadre della serie A abbiamo abbracciato una simile filosofia, visto che sono già saltate sei panchine dopo 11 giornate. La considerazione riguarda anche la Società perché dopo i primi inguardabili 60 minuti di Torino-Lecce non pochi tifosi si sono chiesti quali effettive alternative per l’attacco abbia il Toro al duo Simeone-Adams. Zapata? Pellegri? Non sarebbe meglio valorizzare qualche giovane o avviare una concreta azione di scouting magari sui campi della cadetteria per portare una promessa di quelle che siano disposte a ‘mangiarsi l’erba’ sul prato dell’Olimpico Grande Torino come in trasferta, cioè ad affrontare la partita con determinazione e grinta agonistica a tutto gas, correndo instancabilmente e dando il 100% delle proprie energie in campo? D’accordo, non sempre questo è possibile, ma i primi 60 minuti di Torino-Lecce sono parsi più una stanca e rituale processione tipica del ‘Mese dei morti’ – detto ovviamente con il massimo rispetto dei maiores – che una gara di calcio del massimo torneo italiano. Impossibile non ripetere che un certo Andrea Belotti a 32 anni sta conoscendo una seconda vita a Modena. Cairo ha detto più volte di non essere interessato ai ‘cavalli di ritorno’, ma allora che dire di Mandragora il cui rientro viene considerato da molti, in un frangente in cui il baricentro-Vlasic non va a pieni giri, una sorta di ‘salvatore della squadra’?
- Noi siamo stati e sempre saremo tifosi del Torino, altri (intendendo tutti i principali attori in questione) lo resteranno ancora per poco o per un pochino di più: ma l’efficacia delle loro azioni e delle loro scelte sarà valutata sulla base dei risultati effettivamente conseguiti. Anche del Toro di Juric si diceva inizialmente un gran bene e i tifosi erano rimasti impressionati da certa grinta apportata dall’allenatore croato; tuttavia, i risultati realizzati hanno parlato di altro.
- Abate continui a fare il selezionatore e a proporre la migliore squadra possibile - non certo quella deludente di Torino-Lecce -, rispettando la gloriosa storia granata. Certo, se poi il Toro vincesse o non perdesse con Napoli e Lazio, si delineerebbero gli scenari che i tifosi aspettano ab illo tempore. Ma le due cose corrono parallelamente, anche in considerazione del fatto che le partite sono aperte a tre possibili risultati, mentre la storia granata è scolpita lungo 120 anni: se le gare sono dunque incerte, la storia resta e rimane una delle poche grandi certezze per il tifoso granata di oggi.
- Da quanto tempo va avanti il frangente inglorioso? Sempre più immemorabile a causa delle scelte scriteriate della dirigenza granata. Che indubbiamente ha esperito tentativi, setacciato sliding doors, senza però trovarli. E allora al tifoso granata i dubbi si moltiplicano, le paure si riaccendono, l’umore si ridimensiona, le prospettive di vivere finalmente una stagione serena si allontanano. Certo, siamo ancora a novembre e, come ripetono tutti gli allenatori in difficoltà, ‘ci sono ancora tantissime partite davanti’, ma il mancato salto di qualità rimane, persiste, tende a diventare routinario, quasi identitario.
- Noi non abbiamo e non vogliamo questa routine grama, impalpabile, sbiadita, che s’identifica in progetti differiti, scelte discutibili e collocazioni finali tra 10° e 15° posto. Noi vogliamo dei giocatori che diano tutto per la maglia e una Società che faccia al meglio il proprio lavoro e si renda finalmente conto che potrà vantarsi di tutto quello che vuole (tipo il fatto che paga gli stipendi: notizia in cronaca, nella società del post-capitalismo funziona esattamente così!). E non possiamo fare a meno di rammentare il nostro passato – perché da quello veniamo e di esso, volenti o nolenti, siamo in qualche modo ‘figli’ – e la nostra vera identità che riposa in primis in una grande Storia (l’entusiasmo dei fondatori che portò il Torino a essere nel 1914 la prima squadra a essere ingaggiata per una tournée transatlantica; il trio delle meraviglie degli anni Venti del Novecento; gli Invincibili del Grande Torino; Gigi Meroni e i protagonisti degli anni Sessanta-Settanta; i gemelli del gol e il Toro di Radice e di Pianelli; Vittorio Pozzo, Ferruccio Novo e Sergio Rossi; la squadra che sfiorò lo scudetto nei primi anni Ottanta e quella che, accarezzando la gloria europea, portò nei primi anni Novanta l’ultimo trofeo) e chi non è in grado non solo di confrontarsi con essa, ma di farla capire ai giocatori e agli addetti può tranquillamente fare un passo di lato.
- Non casualmente i tifosi si sono ripetutamente assisi, in questi 120 anni di storia granata, ad autentici protagonisti, sbrogliando matasse che altri non sapevano o non volevano districare. Nella stagione 1961-62 i tifosi granata tornarono a sentire profumo di gloria: la Società aveva un nuovo presidente (Angelo Filippone, savonese, assicuratore di navi) che tenne la barra dritta per due stagioni e, su suggerimento del consigliere Gigi Peronace, acquistò in estate due attaccanti britannici, Joseph Henry Baker, proveniente dall’Hibernian di Edimburgo (dove in quattro anni aveva segnato 102 reti in 117 gare) e la mezzala scozzese Denis Law – soffiata all’Inter – che arrivò dal Manchester City (dove aveva segnato, nella stagione 1960-61, 18 reti) e risultò il miglior marcatore granata con 10 reti. Con i due britannici, dopo nove giornate, il Toro era secondo, a un solo punto dalla capolista Inter. Mentre Baker esprimeva solidità e segnava 7 reti, lo scozzese Law si segnalava come giocatore estroso, dotato di quella «eleganza spettinata che avevano i campioni della sua generazione»; in Inghilterra, Law, scozzese di Aberdeen, era un’icona e lo chiamavano The King; egli aveva con il pallone «un rapporto di amorevoli sensi» e i suoi dribbling deliziavano i tifosi. Alla fine del girone d’andata, soltanto le due squadre milanesi erano davanti ai granata. Tuttavia, una sera Baker e Law alzarono troppo il gomito ed ebbero, nel centro di Torino, un incidente stradale che mise fuori casa il primo per un mese, il secondo per il resto della stagione. Pallone d’Oro nel 1964 – unico giocatore scozzese a riuscirci – mentre militava con lo United, Law giocò nelle due squadre di Manchester, conquistando una Coppa d’Inghilterra (1963), due Charity Shield (1965, 1967), due titoli nazionali (1965, 1967) e, soprattutto la Coppa dei Campioni nel 1969, in una squadra favolosa e comprendente due miti come Bobby Charlton e George Best con i quali formò un trio leggendario. Il Toro lo pagò 110.000 sterline, ma Law, che amava tutto dell’Italia, non comprese il suo calcio: «It was far too defensive», disse un giorno. L’avvocato strisciato rimase impressionato e lo prenotò, ma i tifosi lo misero su un volo per l’Inghilterra dove tornò a brillare di luce propria: il campione «sorridente, con i capelli biondi al vento, l’aria strafottente» e in un certo senso rivoluzionaria, se n’è andato il 17 gennaio 2025, un mese prima di compiere 85 anni.
- Il Toro resterà per sempre il Toro e avremo sempre un Paolino Pulici da chiamare per una rinnovata Società granata. Non a caso, nella felpa che conservo e indosso gelosamente c’è scritto ‘Il Toro siamo noi’: intendendo ovviamente i tifosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA