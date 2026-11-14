Vittoria Brighenti ha parlato di 'svolta epocale ' in relazione alla proposta presentata da Urbano Cairo sulla questione-stadio. Per quanto giusta ed efficace sul piano giornalistico, noi tifosi del Toro siamo più che diffidenti nei confronti delle dichiarazioni roboanti: ci auguriamo che il lavoro dei tecnici non sia lunghissimo e che la pratica si risolva nel migliore dei modi.

Allo stesso modo, non ci sono piaciute le dichiarazioni di Ignazio Abate prima della partita con il Lecce in relazione a Ferrini e alla storia: il ct ha tirato fuori l’ipocrisia che a nostro avviso non c'entra proprio nulla. Ci permettiamo di rammentare alcuni passaggi essenziali in una sorta di opinabile (come tutte le opinioni) decalogo novembrino nell’anno di grazia 2026.