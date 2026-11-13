Il pareggio a reti bianche contro la Slovenia fa sorridere la Svizzera ma anche l'ambiente granata. La nota positiva non è tanto il risultato quando l'aver rivisto in campo Ricardo Rodriguez. Il recupero del difensore si può dire ormai ultimato: le notizie erano già positive negli ultimi giorni, lo spazio trovato in campo nel recupero contro la Slovenia ne sono la conferma. Il prossimo obiettivo sarà ritrovare minutaggio, ma Abate può iniziare a sorridere: al rientro dalla sosta potrà contare sul suo mancino di difesa. Che nel frattempo spera di fare 150: la presenza nel recupero contro la Slovenia è stata la 149esima con la maglia della Svizzera, nei prossimi giorni potrà arrivare la cifra tonda.

Comert, solo panchina

La nota stonata, se così si può definire, è invece Comert. L'altro centrale di proprietà del Toro è rimasto in panchina per l'intera gara. Continua così il periodo in cui lo svizzero non ha trovato spazio, dopo le recenti esclusioni in granata. Dopo un avvio di stagione positivo, Abate ha trovato un equilibrio difensivo con Coco e Comuzzo ai fianchi di Ismajli. Proprio il rilancio dell'albanese, con conseguente spostamento di Coco sulla destra, ha di fatto estromesso Comert dall'undici titolare. Ma il campionato sarà lungo e lo spazio non mancherà per nessuno.