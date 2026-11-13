La Scozia di Pocognoli non fallisce l'appuntamento con la vittoria e supera la Macedonia del Nord per 2-1. La Tartan Army si porta così a una sola lunghezza dal secondo posto, occupato da una Slovenia che strappa un pareggio preziosissimo contro la Svizzera. Diventa dunque decisiva per gli scozzesi l'ultima sfida del girone di Nations League proprio contro gli elvetici, che potrebbe rivelarsi determinante per le sorti della classifica.

A risultare decisivo questa sera è stato anche Ché Adams, schierato dal primo minuto come terminale offensivo nel 3-4-2-1 di Pocognoli. Nel corso della prima frazione, l'attaccante granata ha dovuto fare i conti con il muro difensivo macedone, collezionando quattro conclusioni complessive. Tra queste anche un colpo di testa che ha richiesto un intervento miracoloso del portiere avversario Dimitrievski.

Nella ripresa, Adams entra direttamente nell'azione che porta al vantaggio scozzese: lotta su un pallone vagante in mezzo ai difensori macedoni e, anche grazie a un pizzico di fortuna, riesce a servire McGinn, che al 54' deposita il pallone in rete. Tre minuti più tardi arriva il pareggio di Rastoder, ma al 74' è ancora il numero 7 a prendersi la scena, trasformando con freddezza il calcio di rigore che vale il definitivo 2-1. Per Ché Adams, dunque, una prestazione caratterizzata da tanto movimento, qualità e spirito di sacrificio, impreziosita da un contributo fondamentale in entrambe le reti scozzesi e dal gol decisivo dagli undici metri. Una serata positiva per il centravanti granata, capace di incidere anche in una partita complicata, mettendo le proprie caratteristiche al servizio della squadra.

Per Patterson, l'altro granata a disposizione di Pocognoli, invece, nessun minuto in campo. Il laterale è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro, senza avere l'opportunità di dare il proprio contributo alla vittoria della Scozia.