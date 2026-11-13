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CORSI DI RECUPERO: ALESSIO CACCIAMANI

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 1: Alessio Cacciamani of Torino during the Coppa Italia match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on September 1, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Alessio Cacciamani è sempre stato abituato a bruciare le tappe, ma farlo a livello giovanile (per quanto non scontato, anzi) non è paragonabile a ripetersi quando arriva il salto nel professionismo. Eppure, l'asticella è rimasta sempre alta, un anno fa con la sorprendente stagione d'esordio tra i grandi in Serie B alla Juve Stabia e ora con un inizio di Serie A in cui al più giovane giocatore della rosa è stato chiesto di essere già pronto. Abate conosceva già Cacciamani, elogiato da tutti gli addetti ai lavori per la professionalità e la testa fin dai tempi delle Under, e non ha esitato ad affidargli le chiavi della corsia mancina. Una prova di responsabilità, che Alessio ha affrontato a testa bassa cercando da subito la continuità (aveva già esordito in massima serie a maggio 2025 diventando il più debuttante granata dai tempi di Quagliarella e Mariani nel 2000). I margini di miglioramento per crescere ancora ed essere più determinante ci sono e sono grandi, ma intanto in pochi mesi di massima serie Cacciamani ha già superato la prima grande prova: dimostrare di poter essere affidabile come titolare fisso e far capire di avere un peso specifico importante nell'economia della squadra.

Alessio Cacciamani in numeri

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I numeri di certificano come Abate si sia privato di Cacciamani solo in caso di forza maggiore. Fino a qui l'esterno granata ha disputato 11 delle 12 gare affrontate dal Torino tra campionato (dieci giornate) e Coppa Italia (due turni). Non è sceso in campo solo con il Frosinone a inizio novembre, quando però è stato costretto ai box a causa della sublussazione alla spalla rimediata con il Como. Ha preso parte da titolare a 10 delle 11 gare in cui è stato chiamato in causa, dimostrandosi una pedina particolarmente inamovibile. Non a caso è il quinto giocatore granata più impiegato con 900 minuti (ne hanno giocati di più solo Coco, Comuzzo, Vlasic e Simeone). In fase realizzativa conta 1 assist all'attivo, bottino che dovrà cercare di incrementare nella seconda parte di stagione.