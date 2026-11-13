Sembrava lui il prezzo pregiato della Primavera, la star, il giocatore più futuribile. Savva segnava più di Njie ed era una macchina da assist per i compagni. Convinse perfino Juric, che in tre anni è sempre stato cauto con i giovani, a farlo esordire in prima squadra ripagandolo con un gol che sapeva di Europa. E proprio quando sembrava il suo anno, l'infortunio che lo tiene fuori due stagioni intere e il mancato rinnovo del contratto. Ripercorriamo i passi in granata di Savva e scopriamo cosa sta facendo adesso.

L'arrivo a Torino e l'esplosione

Il gol che tenne viva la speranza Europa

VERONA, ITALY - MAY 12: Zanos Savva of Torino FC scores his team's first goal during the Serie A TIM match between Hellas Verona FC and Torino FC at Stadio Marcantonio Bentegodi on May 12, 2024 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

E' l'estate 2022 quando il Torino fa un colpo particolare per la Primavera. Da Cipro arriva Zanos Savva un'ala destra di piede sinistro alta 1.91. I gigante cipriota, il primo anno, si ambienta benissimo 5 gol in Primavera 7 in Under 18. E' l'anno dopo, però, che arriva la consacrazione. In un anno in cui l'Under 20 granata ha giocatori come Dellavalle, Ciammaglichella e Njie lui sembra brillare particolarmente. Spesso aggregato alla prima squadra per fare numero Savva mette lo stesso a referto 5 gol e ben 11 assist tra Primavera e Coppa Italia pari categoria. Abbastanza per convincere Juric a farlo esordire...

E' la 36° giornata di campionato. Il Napoli, la principale rivale per l'eventuale corsa Europa, perde 0-2 in casa contro il Bologna il sabato. La domenica, a Verona, il Toro deve fare tre punti se vuole continuare a sognare. La partita è complicata e il Verona vuole vendere cara la palle. Al 67' Swiderski fa 1-0. Juric prova la mossa, lui che ha sempre diffidato dal provare i giovani granata, toglie Bellanova per mettere Savva. Al 77' Ricci imbuca bene per Lazaro che fa un cross troppo alto per Pellegri, ma stavolta il Toro ha quello che è mancato tutta la stagione, il quinto che va a chiudere sul secondo palo. Il cipriota prende il tempo a tutti e con poca coordinazione ma tanta convinzione impatta con il suo sinistro al volo e fa 1-1. Il Toro vincerà quella partita 1-2 grazie a Pellegri e come finì la stagione è storia. Ma se per un attimo i tifosi granata poterono sognare l'Europa fu anche grazie a Zanos Savva.

L'infortunio e la rinascita in patria

La stagione dopo i tifosi si aspettano che Savva rientri nei progetti futuri quando arriva, a settembre 2024, la nota del club. Savva si è operato a Salonicco per una tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado. Da qui il calvario. Il classe 2005 avrà una parabola simile a quella di Schurrs, salta tutta la stagione 24/25 e tornerà tra i convocati solo il 2 maggio 2026 dopo quasi 2 anni interi. Lo stesso anno a fine stagione scade il contratto con il Torino, che sceglie di non rinnovarlo. Adesso è tornato in patria all'. In 7 partite, di cui solo 3 da titolare, ha segnato. E' ripartito da 0 dal suo club d'origine, ma sta dimostrando di sapersi rialzare alla grande, con voglia e talento, ciò che lo ha sempre contraddistinto.