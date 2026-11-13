La sua storia in granata e dov'è ora Zanos Savva, il ragazzo che tenne vivo il sogno Europa
Sembrava lui il prezzo pregiato della Primavera, la star, il giocatore più futuribile. Savva segnava più di Njie ed era una macchina da assist per i compagni. Convinse perfino Juric, che in tre anni è sempre stato cauto con i giovani, a farlo esordire in prima squadra ripagandolo con un gol che sapeva di Europa. E proprio quando sembrava il suo anno, l'infortunio che lo tiene fuori due stagioni intere e il mancato rinnovo del contratto. Ripercorriamo i passi in granata di Savva e scopriamo cosa sta facendo adesso.
L'arrivo a Torino e l'esplosioneE' l'estate 2022 quando il Torino fa un colpo particolare per la Primavera. Da Cipro arriva Zanos Savva un'ala destra di piede sinistro alta 1.91. I gigante cipriota, il primo anno, si ambienta benissimo 5 gol in Primavera 7 in Under 18. E' l'anno dopo, però, che arriva la consacrazione. In un anno in cui l'Under 20 granata ha giocatori come Dellavalle, Ciammaglichella e Njie lui sembra brillare particolarmente. Spesso aggregato alla prima squadra per fare numero Savva mette lo stesso a referto 5 gol e ben 11 assist tra Primavera e Coppa Italia pari categoria. Abbastanza per convincere Juric a farlo esordire...
Il gol che tenne viva la speranza Europa
E' la 36° giornata di campionato. Il Napoli, la principale rivale per l'eventuale corsa Europa, perde 0-2 in casa contro il Bologna il sabato. La domenica, a Verona, il Toro deve fare tre punti se vuole continuare a sognare. La partita è complicata e il Verona vuole vendere cara la palle. Al 67' Swiderski fa 1-0. Juric prova la mossa, lui che ha sempre diffidato dal provare i giovani granata, toglie Bellanova per mettere Savva. Al 77' Ricci imbuca bene per Lazaro che fa un cross troppo alto per Pellegri, ma stavolta il Toro ha quello che è mancato tutta la stagione, il quinto che va a chiudere sul secondo palo. Il cipriota prende il tempo a tutti e con poca coordinazione ma tanta convinzione impatta con il suo sinistro al volo e fa 1-1. Il Toro vincerà quella partita 1-2 grazie a Pellegri e come finì la stagione è storia. Ma se per un attimo i tifosi granata poterono sognare l'Europa fu anche grazie a Zanos Savva.
L'infortunio e la rinascita in patriaLa stagione dopo i tifosi si aspettano che Savva rientri nei progetti futuri quando arriva, a settembre 2024, la nota del club. Savva si è operato a Salonicco per una tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado. Da qui il calvario. Il classe 2005 avrà una parabola simile a quella di Schurrs, salta tutta la stagione 24/25 e tornerà tra i convocati solo il 2 maggio 2026 dopo quasi 2 anni interi. Lo stesso anno a fine stagione scade il contratto con il Torino, che sceglie di non rinnovarlo. Adesso è tornato in patria all'Olympiakos Nicosia ed è tornato a dominare. In 7 partite, di cui solo 3 da titolare, ha segnato 3 gol e servito 2 assist. E' ripartito da 0 dal suo club d'origine, ma sta dimostrando di sapersi rialzare alla grande, con voglia e talento, ciò che lo ha sempre contraddistinto.
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