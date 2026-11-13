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Ancelotti prosegue la nuova linea

Ci sono due partite per continuare a costruire il futuro e il Brasile vuole sfruttarle fino in fondo. La Seleçao di Carlo Ancelotti si prepara agli ultimi impegni del 2026, con due amichevoli in programma a Singapore: sabato 14 novembre contro il Giappone, alle 11:15 ora italiana, e martedì 17 contro i padroni di casa, alle 12:00. Due appuntamenti che rappresentano un'altra tappa nel percorso di rinnovamento avviato dal Ct dopo il deludente Mondiale. Tra i convocati c'è anche una vecchia conoscenza che torna a vestire la maglia verdeoro dopo un lungo periodo lontano dalla Nazionale: Lucas Perri. Per il portiere del Torino, la chiamata rappresenta una bella soddisfazione e soprattutto un'occasione da provare a sfruttare.

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