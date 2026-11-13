I granata che scenderanno oggi in campo con le rispettive nazionali: dai giovani Ilkhan, Mascardi, Comuzzo e Cacciamani, alla coppia svizzera e quella scozzese

Redazione Toro News
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Il programma odierno dei granata in nazionale

Prosegue il programma dei giocatori del Torino impegnati con le proprie nazionali. Oggi, venerdì 13 novembre, saranno otto i calciatori granata che scenderanno in campo con le rispettive selezioni, in quattro partite. Si parte alle 17 con Turchia-Repubblica Ceca Under 21: a questa gara parteciperà Emirhan Ilkhan. Alle 18:30 è la volta di Alessio Cacciamani, Pietro Comuzzo e Diego Mascardi in Francia-Italia, sempre di Under 21. Alle 20:45 ci saranno due partite di Nations League dello stesso girone con granata coinvolti: lo Scozia di Ché Adams e Nathan Patterson se la vedrà con la Macedonia del Nord, mentre la Svizzera di Eray Comert e Ricardo Rodriguez farà visita alla Slovenia.

Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27

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