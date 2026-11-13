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Corsi di recupero? Sandro Kulenovic

Lo zampino su quattro punti, ma parecchi interrogativi. Fin qui, la stagione di Sandro Kulenovic è segnata da una contraddizione. Il croato ha lasciato il segno contro Bologna e Udinese, pur con la complicità di vistosi errori avversari, ma questo primo scorcio di campionato ha messo in evidenza anche i limiti tecnici con cui convive: le difficoltà nel controllo del pallone, nel dialogo con i compagni e nel rappresentare una minaccia per le difese avversarie. Non gli manca però l'abnegazione, qualità apprezzata da Abate, che ha deciso di premiarlo concedendogli una maglia da titolare. Un'occasione, purtroppo, sprecata. Il rendimento dell'attaccante, finora, non può che dividere.

Sandro Kulenovic in numeri

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Il minutaggio di Sandro Kulenovic racconta bene il ruolo che il croato ha ricoperto finora nel Torino di Abate. Sono 11 le presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 268 minuti disputati. In campionato è sceso in campo nove volte, ma soltanto in un'occasione dal primo minuto, contro il Lecce. Il bottino è di due reti, entrambe in Serie A. Numeri che restituiscono anche una curiosità: con 200 minuti giocati in campionato, Kulenovic viaggia alla media di un gol ogni 100 minuti. E soprattutto, le sue due marcature hanno fruttato quattro punti al Torino.