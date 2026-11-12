Doveva essere il colpo di prospettiva capace di generare nelle casse del Torino una ricca plusvalenza. Il trequartista che avrebbe trovato la sua dimensione nel calcio che conta con la casacca dei granata. E invece l'esperienza di Demba Seck sotto la Mole è stata davvero impietosa. Riavvolgere il nastro in questi casi è doveroso per ripercorrere quella che è stata una vera e propria epopea del giocatore, sia sul rettangolo verde di gioco che al di fuori di esso.

La SPAL e l'approdo in granata

Ora è al Partizan Belgrado

L'avventura di Seck inizia nella SPAL, club con cui esordisce anche nel mondo dei professionisti in Coppa Italia, nella stagione 20/21. Esordio migliore non poteva esserci, sigla anche la sua primissima rete. A fine stagione conta sette presenze in Serie B, mentre l'anno successivo trova un maggior impiego tale da attirare su di sé le attenzioni del Torino. Nel corso dell'ultimo giorno di mercato il giocatore approda in granata. Qui inizia la sua fase con la casacca del club piemontese: nella seconda fase della stagione 21/22 colleziona 6 presenze, l'anno successivo 19. Ad inizio annata 23/24 sembra avere la chance per ritagliarsi il suo spazio, ma qui tutto si guasta definitivamente. Colleziona solo 9 presenze e a gennaio, a causa di un rendimento e di un impatto mai convincenti e per una bruttissima vicenda extra campo lascia il Torino. Inizia un lungo girovagare in prestito.Nell'ordine: Frosinone e Catanzaro, tra Serie A e Serie B. Anche qui però il suo impatto è relativo. Subentra sempre a gara in corso, senza mai incidere in maniera significativa. Anche l'esperienza in Calabria si rivela poco producente e per lui si aprono le porte del Partizan Belgrado. Qui il giocatore rinasce: alla prima stagione con la maglia dei serbi, la 25/26, colleziona 6 gol e 8 assist. Il club resta soddisfatto e decide di confermarlo anche per la stagione successiva. Al momento ha collezionato 12 presenze, 4 gol e 2 assist.