Un legame fatto di appartenenza e radici profonde. Il filo conduttore delle parole pronunciate oggi da Silvano Benedetti, ospite al Torino Store di corso Agnelli per il meet & greet con i tifosi granata. Una bandiera del club granata, prima in campo e poi per oltre due decenni dietro le scrivanie del vivaio, che ha sottolineato quanto il contatto diretto tra squadra e piazza resti il vero motore dell'ambiente: “Avvicinare i giocatori al pubblico è importantissimo per entrambi – ha spiegato Benedetti –. Sia per i tifosi, che hanno la possibilità di tastare con mano la vicinanza della squadra, sia per gli stessi calciatori, che possono percepire da vicino il calore della platea che la domenica li sostiene”. Una dichiarazione che fa comprendere la vicinanza al club: “Quando entri a far parte di questa famiglia respiri subito l'aria della storia di una società gloriosa. Anche se in questo momento non arrivano grosse vittorie, sono convinto che proprio questa storia prima o poi ci porterà a riassaporare qualcosa di importante”.

Benedetti carica il Torino: “La nostra storia ci riporterà a vincere. Emozione per il nuovo centro sportivo”

Lo sguardo dell'ex difensore si è poi spostato sul futuro e sulle infrastrutture, premendo un tasto particolarmente importante della sua carriera dirigenziale. “Finalmente abbiamo un centro sportivo – ha dichiarato con evidente soddisfazione –. Per ventidue anni ho lavorato nel settore giovanile senza avere un impianto di proprietà. Vederlo oggi così, vestito con le tinte granata, è una grande emozione”. Una svolta strutturale che, secondo Benedetti, avrà un impatto decisivo sulla crescita dei talenti di domani: “È un passo che non può che far bene a tutto il vivaio e a chi lo vive quotidianamente, perché permette di respirare fin da subito una vera aria di appartenenza”.