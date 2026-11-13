La responsabilità di chi tiene un reparto, la colpevolezza di chi sbaglia ancora troppo: il giudizio sull'operato di Coco fin qui

Davide Bonsignore
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Corsi di recupero? Saul Coco

Croce e delizia, odio e amore: all'apparenza, non può esistere un parere neutro su Saul Coco. C'è chi lo ama, c'è chi lo odia. Tendenzialmente i tifosi vanno verso quest'ultima direzione, ma non manca chi sottolinea come il reparto difensivo granata si troverebbe in grande difficoltà senza di lui. Del resto, ci sarà un motivo se ogni allenatore che è passato ha scelto di affidargli le chiavi del reparto. In ogni caso, anche in questa stagione l'equatoguineano sembra intenzionato a mostrare di sé gli stessi lati positivi di sempre. E, d'altro canto, anche le stesse lacune.

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