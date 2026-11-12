L’Albania continua a correre e supera anche la Finlandia, imponendosi per 2-0 e confermandosi al primo posto del Gruppo I della Nations League. Per la squadra di Maran arriva la quarta vittoria nelle prime cinque partite, al termine di una serata positiva. Il successo era già in cassaforte quando, al 67’, Tenho ha lasciato il campo anzitempo per un’espulsione, con gli albanesi già avanti di due reti.

Sorride anche Ignazio Abate, che da Torino guarda un Ardian Ismajli in buona condizione. Il difensore del Toro ha guidato il reparto arretrato composto anche da Djimsiti e Mitaj, giocando dall'inizio alla fine e senza particolari affanni. La Finlandia ha faticato a trovare spazi e Ismajli ha gestito con ordine le situazioni in cui è stato chiamato in causa: due recuperi, nessun dribbling subito e una prova complessivamente attenta. Per il centrale granata l'impegno con la nazionale non è ancora finito: il prossimo appuntamento è in programma il 15 novembre contro la Bielorussia, seconda in classifica.