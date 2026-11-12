Che fossero giorni caldi per la questione stadio si era capito con la proposta presentata dal Torino FC al Comune per la riqualificazione e la gestione dell'Olimpico Grande Torino e del Robaldo. Ma a pochi giorni di distanza è arrivata anche un'altra notizia, che racconta il presente dell'impianto: la Giunta comunale giorni fa ha approvato un progetto da 350mila euro per la manutenzione straordinaria e i controlli strutturali dello stadio nel 2026. Una cifra importante, che riporta l'attenzione sulle risorse necessarie per mantenere in efficienza una struttura utilizzata per le partite e per i grandi eventi. Non si tratta, però, di 350mila euro interamente destinati ai lavori: circa 155mila riguardano gli interventi di manutenzione, mentre quasi 89mila sono riservati ai controlli strutturali.

Gli interventi previsti: dalla copertura alle scale

Il progetto del Torino e il possibile cambio di gestione

La domanda sui costi per il Comune

Nel dettaglio, il piano prevede lavori su diverse parti dell'impianto. Tra gli interventi principali c'è la sostituzione di tre porzioni della copertura in policarbonato, danneggiata dalle grandinate e arrivata al termine della propria vita utile. Sono inoltre previsti il serraggio dei bulloni di 29 scale metalliche che conducono al terzo anello e di altre 10 scale dei primi due livelli, oltre alla sostituzione di alcuni elementi della struttura metallica del settore ospiti. A questi si aggiungono riparazioni di calcestruzzo e murature, interventi sulle pavimentazioni, sulle infiltrazioni nella zona dei box e sugli impianti di climatizzazione. Opere che testimoniano le necessità di manutenzione dell'Olimpico e l'impegno economico richiesto per conservarne la funzionalità. Va precisato che il Comune dovrà ancora procedere con il finanziamento, previsto attraverso il ricorso a un mutuo: l'approvazione del progetto non significa quindi che i soldi siano già stati spesi o che i lavori siano partiti.In questo contesto si inserisce anche, depositata in Comune il 9 novembre attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato e della finanza di progetto. L'obiettivo riguarda la riqualificazione e la gestione dell'Olimpico Grande Torino e del Robaldo, ma i dettagli economici e tecnici non sono ancora pubblici e la proposta è attualmente al vaglio degli uffici comunali. Di conseguenza, non è ancora possibile stabilire quale sarà la ripartizione delle spese tra pubblico e privato. Il nuovo modello potrebbe prevedere un diverso coinvolgimento del club nella manutenzione e nella gestione dell'impianto, oltre a investimenti per la sua riqualificazione, ma bisognerà capire quali responsabilità saranno assunte dal club di Cairo e quali resteranno in capo alla Città.La domanda, dunque, riguarda anche il futuro dei conti pubblici: il partenariato potrà alleggerire il peso economico dello stadio per il Comune? Oggi la manutenzione dell'Olimpico richiede stanziamenti come quello da 350mila euro appena approvato; domani, con il progetto granata, potrebbe cambiare il modo in cui vengono sostenuti gli interventi e distribuite le responsabilità. Per ora è presto per dare una risposta: serviranno i dettagli del piano economico-finanziario e le condizioni che verranno definite nel percorso amministrativo. Ma il tema è già sul tavolo: non soltanto come rinnovare lo stadio, ma anche chi dovrà occuparsi dei costi necessari a mantenerlo nel tempo.