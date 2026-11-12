Il Comune di Torino stanzia altri soldi per la manutenzione dell'Olimpico Grande Torino. Cosa succederà con il partenariato pubblico-privato?
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Che fossero giorni caldi per la questione stadio si era capito con la proposta presentata dal Torino FC al Comune per la riqualificazione e la gestione dell'Olimpico Grande Torino e del Robaldo. Ma a pochi giorni di distanza è arrivata anche un'altra notizia, che racconta il presente dell'impianto: la Giunta comunale giorni fa ha approvato un progetto da 350mila euro per la manutenzione straordinaria e i controlli strutturali dello stadio nel 2026. Una cifra importante, che riporta l'attenzione sulle risorse necessarie per mantenere in efficienza una struttura utilizzata per le partite e per i grandi eventi. Non si tratta, però, di 350mila euro interamente destinati ai lavori: circa 155mila riguardano gli interventi di manutenzione, mentre quasi 89mila sono riservati ai controlli strutturali.
Gli interventi previsti: dalla copertura alle scaleNel dettaglio, il piano prevede lavori su diverse parti dell'impianto. Tra gli interventi principali c'è la sostituzione di tre porzioni della copertura in policarbonato, danneggiata dalle grandinate e arrivata al termine della propria vita utile. Sono inoltre previsti il serraggio dei bulloni di 29 scale metalliche che conducono al terzo anello e di altre 10 scale dei primi due livelli, oltre alla sostituzione di alcuni elementi della struttura metallica del settore ospiti. A questi si aggiungono riparazioni di calcestruzzo e murature, interventi sulle pavimentazioni, sulle infiltrazioni nella zona dei box e sugli impianti di climatizzazione. Opere che testimoniano le necessità di manutenzione dell'Olimpico e l'impegno economico richiesto per conservarne la funzionalità. Va precisato che il Comune dovrà ancora procedere con il finanziamento, previsto attraverso il ricorso a un mutuo: l'approvazione del progetto non significa quindi che i soldi siano già stati spesi o che i lavori siano partiti.
Il progetto del Torino e il possibile cambio di gestioneIn questo contesto si inserisce anche la proposta del Torino FC, depositata in Comune il 9 novembre attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato e della finanza di progetto. L'obiettivo riguarda la riqualificazione e la gestione dell'Olimpico Grande Torino e del Robaldo, ma i dettagli economici e tecnici non sono ancora pubblici e la proposta è attualmente al vaglio degli uffici comunali. Di conseguenza, non è ancora possibile stabilire quale sarà la ripartizione delle spese tra pubblico e privato. Il nuovo modello potrebbe prevedere un diverso coinvolgimento del club nella manutenzione e nella gestione dell'impianto, oltre a investimenti per la sua riqualificazione, ma bisognerà capire quali responsabilità saranno assunte dal club di Cairo e quali resteranno in capo alla Città.
La domanda sui costi per il ComuneLa domanda, dunque, riguarda anche il futuro dei conti pubblici: il partenariato potrà alleggerire il peso economico dello stadio per il Comune? Oggi la manutenzione dell'Olimpico richiede stanziamenti come quello da 350mila euro appena approvato; domani, con il progetto granata, potrebbe cambiare il modo in cui vengono sostenuti gli interventi e distribuite le responsabilità. Per ora è presto per dare una risposta: serviranno i dettagli del piano economico-finanziario e le condizioni che verranno definite nel percorso amministrativo. Ma il tema è già sul tavolo: non soltanto come rinnovare lo stadio, ma anche chi dovrà occuparsi dei costi necessari a mantenerlo nel tempo.
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