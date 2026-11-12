Grande vittoria dell'Italia, che a San Siro supera la Francia per 3-1 nella quinta giornata di Nations League e conquista il primo posto nel girone. Davanti a oltre 70mila spettatori, gli Azzurri di Roberto Mancini partono con il piede sbagliato: al 10' Michael Olise porta avanti i Bleus, approfittando di un errore di Donnarumma. La reazione italiana, però, è immediata: al 26' Pio Esposito trova il pareggio, finalizzando il cross di Cambiaghi e riportando in equilibrio la sfida. La Francia prova a mantenere il controllo del gioco, ma l'Italia cresce e nella ripresa completa la rimonta.

Nella ripresa la prima chance è per Sebastiano Esposito, che però manda a lato dal dischetto. Al 64' è Davide Frattesi a firmare il 2-1, sfruttando l'assist di Federico Dimarco e facendo esplodere San Siro. Il colpo del definitivo ko arriva al 75': questa volta Pio Esposito si presenta dal dischetto e diversamente dal fratello non sbaglia, firmando la doppietta personale e il 3-1. Una vittoria pesante per la Nazionale, che sale a quota 10 punti e si porta in testa al gruppo A, davanti alla Francia. Ora resta l'ultimo appuntamento della fase a gironi: domenica 15 novembre gli Azzurri saranno attesi in trasferta dal Belgio, in una sfida che può valere la qualificazione ai quarti di finale.