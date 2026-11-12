La Croazia esce sconfitta dal big match contro l'Inghilterra e ogni discorso sulla retrocessione in League B è rimandato all'ultima gara contro la Repubblica Ceca. A Wembley finisce 2-1, al termine di una partita abbastanza equilibrata. A passare in vantaggio sono gli inglesi, con Morgan Rogers che al 24' raccoglie un cross di Bellingham deviato in area e deposita alle spalle di Livakovic. Nella ripresa Stanisic salva sul potenziale raddoppio di Kane e poco più tardi arriva l'1-1 a firma di Sucic. Il centrocampista dell'Inter al 59' approfitta di un retropassaggio errato di Quansah verso Pickford e sigla il pareggio. Ma 5 giri d'orologio più tardi è sempre il difensore inglese ad essere protagonista: su fallo di Smolcic, guadagna un calcio di rigore, che Kane trasforma riportando avanti la nazionale dei Tre Leoni. Nel finale viene annullato il 3-1 di marca inglese firmato Garner per fuorigioco di Bellingham. Il risultato non cambia più e la Croazia rimane terza a +3 sulla Repubblica Ceca fanalino di coda, in attesa dello scontro diretto di domenica sera.

Vlasic sente la fiducia, ma poi non la trova sul campo

Dalla preview della gara sembrava che Nikola Vlasic fosse destinato ad iniziare il match dalla panchina. E invece alla fine il ct Bilic lo ha lanciato in campo dall'inizio come trequartista di sinistra in un 4-2-3-1, con la trequarti formata dal numero 10 granata, Baturina del Como e Sucic dell'Inter. Il giocatore nato a Spalato ha così ricevuto la fiducia del suo allenatore, ma non è riuscito ad accendere la luce in una sfida comunque dall'alto coefficiente di difficoltà. Sicuramente l'aver trascorso in campo 90 minuti è un segnale che può portare un beneficio a livello mentale e morale a Vlasic, che però, come succede spesso in un inizio in chiaroscuro all'ombra della Mole, ha faticato a trovare il guizzo vincente e far davvero la differenza. Da segnalare uno spunto degno di nota successivo al 2-1 siglato da Kane: il trequartista del Toro si è fatto spazio al limite dell'area e ha fatto partire un tiro di sinistro insidioso, che ha sfiorato il palo. Per il resto una gara senza particolari acuti per Vlasic, che ora dovrà cercare di incidere nella prossima gara delicata e decisiva contro la Repubblica Ceca, cercando di trovare la seconda titolarità consecutiva.