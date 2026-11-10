Il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino comincia a muoversi. Il Torino ha presentato ieri, lunedì 9 novembre, alla Città una proposta di fattibilità per la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione dell'impianto, inserita in un progetto più ampio che comprende anche il Centro Sportivo Robaldo. La società granata ha scelto la strada del partenariato pubblico-privato attraverso la finanza di progetto, presentando diverse alternative per l'ammodernamento e la gestione delle strutture.

Si passa così dalla manifestazione di interesse dello scorso aprile a una proposta concreta. Il percorso, però, non è ancora concluso: ora toccherà agli uffici comunali esaminare i contenuti sotto il profilo tecnico e amministrativo. L'obiettivo è arrivare alla dichiarazione di pubblica utilità e, successivamente, alla procedura pubblica per l'assegnazione del diritto di superficie. I dettagli restano per il momento riservati ma, dopo tanti rinvii, il progetto sembra aver imboccato una strada concreta.

La palla passa al Comune: Lo Russo e Carretta guardano avanti

La soddisfazione dell'amministrazione emerge dalle parole del sindaco: “Dopo essere riusciti, nel luglio 2025, a superare il vincolo delle ipoteche che per vent'anni avevano gravato sullo Stadio Olimpico Grande Torino, si compie un ulteriore passo avanti in un percorso che abbiamo fortemente voluto e perseguito in questi anni e che punta alla valorizzazione di luoghi fondamentali per il calcio e per la nostra città. La presentazione di questa proposta apre una nuova fase, nella quale saranno gli uffici comunali a svolgere tutte le necessarie valutazioni tecniche e amministrative, nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge e dell'interesse pubblico" commenta il sindaco: "Il nostroè creare le condizioni per una, attesa dalla città e dai tifosi, all'interno di un progetto più ampio di città dello sport che comprenda anche gli impianti del Robaldo. Lavoriamo perché questo percorso possa tradursi in investimenti, impianti moderni e nuove opportunità per Torino”.

Sulla stessa linea l'assessore allo Sport Domenico Carretta: “Questa notizia segna un passaggio decisivo per il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino, trasformando la manifestazione di interesse dello scorso aprile del Torino Fc in una proposta concreta. Ora si avvierà l’iter amministrativo necessario a verificarne i profili di correttezza, nell’auspicio che si possa arrivare quanto prima ad un nuovo capitolo per il futuro dell’impianto, con l’obiettivo di valorizzarlo al meglio”.