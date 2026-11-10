Caro Mister,

la sosta arriva, ma forse non con il morale che tutti avremmo voluto. Il pareggio contro il Lecce non era il risultato sperato, soprattutto da una tifoseria che dopo le ultime settimane, credeva nella possibilità di tornare alla vittoria e passare la sosta con un entusiasmo diverso. E invece resta un po’ di amaro in bocca.

Adesso, però, bisogna guardare avanti. Quindici giocatori lasceranno il Filadelfia per raggiungere le rispettive nazionali, e questo significa inevitabilmente salutare una parte consistente della rosa. Non sarà semplice lavorare con un gruppo ridotto, ma la sosta dovrà comunque diventare un’opportunità per recuperare energie, perfezionare i meccanismi e soprattutto dare spazio a chi finora ha trovato meno minutaggio. Perché alla ripresa servirà un Torino più continuo, capace di trasformare le buone intenzioni in risultati. Con il Napoli sicuramente non sarà facile.

Mister, queste due settimane non devono essere una pausa dal lavoro, ma l’occasione per ripartire. Con l’obiettivo di restituire ai tifosi quell’entusiasmo che il pareggio con il Lecce ha lasciato un po’ in sospeso.