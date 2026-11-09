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Torino, i convocati in Nazionale

Ci risiamo: ecco di nuovo la sosta per le Nazionali. Dopo la maxi pausa dei campionati a cavallo tra settembre e ottobre, pronto un altro periodo di stop per la Serie A e per tutte le massime competizioni mondiali. A partire da mercoledì 11 novembre e fino a martedì 17 le formazioni Nazionali si affronteranno per le più varie competizioni. Molte di queste saranno frequentate anche da alcuni giocatori granata, con Ignazio Abate che dovrà fare a meno di una buona fetta di squadra in questo periodo.

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