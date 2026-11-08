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Top e flop

Sorriso amaro per il Torino che ritrova un punto - e questo era fondamentale - ma lo fa al termine di una partita bloccata in cui avrebbe potuto ferire maggiormente un non precisissimo Lecce. Gli uomini di Abate hanno rischiato poco, come lamentato dallo stesso allenatore, oltre che da Simeone, e non hanno colpito, quando ne hanno avuto l'occasione nei minuti finali, quelli di Di Francesco. Vediamo chi sale e chi scende al termine della gara all'Olimpico Grande Torino.

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