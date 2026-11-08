Rotta a metà la catena di risultati negativi: un Toro non soddisfacente ritrova comunque almeno un punto nella gara casalinga contro il Lecce. In rete Simeone e N'Dri, sul tabellino autogol di Gaspar e Braganca, al termine di un pareggio soporifero con pochi guizzi, da una parte e dall'altra, e una formazione granata che non ha sfruttato le occasioni finali per chiuderla a proprio favore. Ora, però, la parola passa a voi, lettori di Toro News: come di consueto, vi invitiamo a partecipare al nostro sondaggio e a votare i migliori giocatori granata della partita. Chi si è distinto?

Votate i migliori di Torino-Lecce Perri Coco Ismajli Comuzzo Belghali Vlasic Braganca Fitz-Jim Cacciamani Kulenovic Simeone Adams Gineitis Aboukhlal Ilkhan Casadei Adams 37% 26 voti Ilkhan 17% 12 voti Comuzzo 11% 8 voti Coco 10% 7 voti Kulenovic 6% 4 voti Belghali 4% 3 voti Simeone 3% 2 voti Aboukhlal 3% 2 voti Perri 1% 1 voti Ismajli 1% 1 voti Braganca 1% 1 voti Fitz-Jim 1% 1 voti Cacciamani 1% 1 voti Gineitis 1% 1 voti Casadei 1% 1 voti Vlasic 0% 0 voti Scegli fino a 2 risposte Vota Mostra i risultati

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 14

Fitz-Jim: 12

Adams: 9

Bragaça, Vlasic: 8

Belghali: 7

Mandragora: 6

Njie, Simeone, Coco: 5

Ismajli: 4

Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani, Perri: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).