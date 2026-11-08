Quali sono stati i migliori giocatori del Toro nel pareggio per 1-1 contro il Lecce?
90 secondi: quanto bisogna migliorare? La risposta dopo il Lecce è...
Rotta a metà la catena di risultati negativi: un Toro non soddisfacente ritrova comunque almeno un punto nella gara casalinga contro il Lecce. In rete Simeone e N'Dri, sul tabellino autogol di Gaspar e Braganca, al termine di un pareggio soporifero con pochi guizzi, da una parte e dall'altra, e una formazione granata che non ha sfruttato le occasioni finali per chiuderla a proprio favore. Ora, però, la parola passa a voi, lettori di Toro News: come di consueto, vi invitiamo a partecipare al nostro sondaggio e a votare i migliori giocatori granata della partita. Chi si è distinto?
Votate i migliori di Torino-Lecce
La classifica del TN Award 2026/27
Ilkhan: 14
Fitz-Jim: 12
Adams: 9
Bragaça, Vlasic: 8
Belghali: 7
Mandragora: 6
Njie, Simeone, Coco: 5
Ismajli: 4
Oristanio: 3
Kulenovic: 2
Cacciamani, Perri: 1
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