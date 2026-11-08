Granata senza il coraggio di affondare: le statistiche e i dati del pareggio contro il Lecce
Torino-Lecce 1-1, il postpartita: "Un Toro deludente rimane fermo al palo"
Dopo un primo tempo scacchistico con un Toro che ha studiato il Lecce senza mai provare ad affondare il colpo i ragazzi di Abate erano riusciti a trovare il vantaggio al 60' grazie a una conclusione di Simeone che ha trovato la fortunata deviazione di Gaspar. I granata non sono, però, bravi a tenere il vantaggio e con i cambi di Di Francesco i pugliesi trovano il gol del pareggio. Vediamo dove si è deciso il match attraverso i dati.
Tanti passaggi, ma quando si tira? Le statistiche di Torino-LecceSi è visto in campo e lo confermano i dati il Toro ha avuto il dominio del gioco. Si tratta del 64% di possesso palla, dato che a fine primo tempo era addirittura al 70%. Eppure la squadra oggi ha ricordato molto l'ultimo anno di Juric con un Toro che quando trovava avversari a blocco basso finiva per fare percentuali altissime di possesso palla accompagnate da pochissime occasioni. Ecco, nei primi sessanta minuti di gioco i granata hanno fatto un solo tiro, non in porta in totale. Un dato che fa immediatamente capire l'inefficacia della manovra del Toro. Al 60', poi, la partita si sblocca e si aprono spazi ma la fatica a concludere resta, la partita conclude con 9 tiri, solo 2 in porta.
I cross vanno usati di più, le statistiche di Torino-LecceDue punte, un quinto pronto a chiudere sul secondo palo, centrocampisti al limite, ad un certo punto anche Casadei a buttarsi dentro eppure il Toro non crossa. Oltre a questo, il 3-5-2, quinti con grandi doti offensive, come Belghali e Cacciamani, e centrocampisti col piede educato dovrebbero portare la squadra a inondare l'area avversaria di palloni. Invece, come riporta Sofascore il Torino ha tentato 19 cross, completandone 5, contro i 12 del Lecce. Con un possesso palla molto superiore a quello dei salentini i granata hanno crossato relativamente poco in più. Anche vero che i difensori scelti da Di Francesco spiccano in questo fondamentale, in una giornata dove sembrava così difficile avvicinarsi alla porta serviva utilizzare di più questo fondamentale.
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