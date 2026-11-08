Dopo un primo tempo scacchistico con un Toro che ha studiato il Lecce senza mai provare ad affondare il colpo i ragazzi di Abate erano riusciti a trovare il vantaggio al 60' grazie a una conclusione di Simeone che ha trovato la fortunata deviazione di Gaspar. I granata non sono, però, bravi a tenere il vantaggio e con i cambi di Di Francesco i pugliesi trovano il gol del pareggio. Vediamo dove si è deciso il match attraverso i dati.

Tanti passaggi, ma quando si tira? Le statistiche di Torino-Lecce

I cross vanno usati di più, le statistiche di Torino-Lecce

Si è visto in campo e lo confermano i dati il Toro ha avuto il dominio del gioco. Si tratta del 64% di possesso palla, dato che a fine primo tempo era addirittura al 70%. Eppure la squadra oggi ha ricordato molto l'ultimo anno di Juric con un Toro che quando trovava avversari a blocco basso finiva per fare percentuali altissime di possesso palla accompagnate da pochissime occasioni. Ecco,, non in porta in totale. Un dato che fa immediatamente capire l'inefficacia della manovra del Toro. Al 60', poi, la partita si sblocca e si aprono spazi ma la fatica a concludere resta, la partita conclude con 9 tiri, solo 2 in porta.Due punte, un quinto pronto a chiudere sul secondo palo, centrocampisti al limite, ad un certo punto anche Casadei a buttarsi dentro eppure il Toro non crossa. Oltre a questo, il 3-5-2, quinti con grandi doti offensive, come Belghali e Cacciamani, e centrocampisti col piede educato dovrebbero portare la squadra a inondare l'area avversaria di palloni. Invece, come riporta Sofascore il Torino ha tentato 19 cross, completandone 5, contro i 12 del Lecce. Con un possesso palla molto superiore a quello dei salentini i granata hanno crossato relativamente poco in più. Anche vero che i difensori scelti da Di Francesco spiccano in questo fondamentale, in una giornata dove sembrava così difficile avvicinarsi alla porta serviva utilizzare di più questo fondamentale.