Si è conclusa 1-1 la partita di questo pomeriggio, 7 novembre, tra Torino e Lecce. La partita è stata molto tranquilla da un punto di vista arbitrale con sole due ammonizioni, entrambe per il Lecce, e un episodio dubbio nel primo tempo quando qualche giocatore salentino reclama un tocco di braccio di Braganca. Vediamo l'episodio e la prova di Feliciani nel complesso.

Fortuito e attaccato al corpo, la moviola di Torino-Lecce

La prova di Feliciani, la moviola di Torino-Lecce

L'episodio a parte qualche protesta sul momento non ha suscitato grande scalpore. Lo stesso Di Francesco interrogato sull'intervento ha evitato la polemica rispondendo: "Non lo so, non ho visto". Ma prendiamo la lente d'ingrandimento. Al 21' minuto del primo tempo è calcio d'angolo per il Lecce, Perri legge una traiettoria complessa e Belghali per non avere problemi spazza con forza. Il pallone allontanato dall'algerino colpisce il braccio di Braganca che è in posizione naturale ed attaccato al corpo. Assolutamente corretto, dunque, soprattutto seguendo la nuova linea arbitrale, non concedere il calcio di rigore.Per il resto si tratta di una buona prova iniziata con il contrattempo della goal-line-technology che ha ritardato l'inizio della partita e poteva aggiungere ansia a Feliciani. Invece, il direttore di gara, è rimasto concentrato con un metro chiaro e una buona comunicazione. La partita non gli è mai sfuggita di mano. Anche sul finale quando c'è stata qualche scintilla tra Gineitis e Gaspar tutti si è risolto in pochi secondi senza dover tirar fuori nessun cartellino. Nei novanta minuti soltanto due ammonizioni, entrambe per i giocatori del Lecce ed entrambe sacrosante.