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PAGELLE

Dopo le sconfitte con Como e Frosinone, il Torino di Abate porta a casa solo un pari sbiadito con il Lecce. Gara dalle poche emozioni all'Olimpico Grande Torino dove nel primo tempo regna un sonnolento equilibrio senza nitide occasioni né da una parte né dall'altra. Nella ripresa la partita si sblocca e diventa più viva. Sono gli errori a portare avanti prima il Toro e poi il Lecce: la deviazione di Gaspar sul tocco di Simeone e la schiena di Bragança sul tiro N'Dri. Sul finale è la squadra granata ad avere più chance di portare a casa il bottino pieno, ma non le sfrutta.

Per quanto riguarda i singoli, non convince la mossa d'attacco di Abate con Kulenovic schierato in avvio nella coppia avanzata. A lungo tanti sono opachi, si vede troppo poco in tutti i reparti. Alla fine per i granata a colpire è Simeone, Adams si fa piacere all'ingresso in campo e sfiora il gol.

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