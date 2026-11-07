Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa durante il postpartita di Torino-Lecce, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Che ne pensa del match del suo Lecce oggi?

"A livello difensivo abbiamo ritrovato l'equilibrio tattico e subito poco. Poi è la prima volta che recuperiamo uno svantaggio. Il gol è stato sfortunato con la deviazione di Gaspar. In conferenza avevo detto che contava il risultato e oggi era così. Il bicchiere è mezzo pieno, mi sono tolto un qualcosa di mio per dare più solidità e compattezza alla squadra"

Si aspetta di trovare maggiore pericolosità offensiva con questo assetto?

"Avevo una rosa risicata con uomini importanti fuori. Si poteva fare meglio nelle scelte, ma dobbiamo dare il merito alle due difese. Ho lavorato tantissimo sulla fase difensiva di squadra e di reparto, si è visto con l'abnegazione dei ragazzi. Qualitativamente si poteva fare meglio"

C'era un tocco di mano in area di rigore?

"Non so, non ho visto"

Come commenta il finale di gara?

"Negli ultimi minuti di gara abbiamo rischiato più di prima. L'obiettivo era portare a casa un punto, ma l'obiettivo era portare a casa un punto e un risultato positivo. Abbiamo preso occasioni su palle laterali, rimpalli. Piccole cose che possono compromettere un risultato"

Dieci punti in undici giornate, lo stesso dell'anno scorso. Quali sono le differenze da un anno fa?

"Cambiato il campionato italiano, non solo il Lecce. Il tempo effettivo è più alto, le attenzioni si devono alzare perché non si può abbassare la guardia in nessun momento. Sono cambiati anche gli interpreti, e abbiamo anche avuto infortuni importanti in rosa. Siamo carenti di ali, oggi ne avevamo solo due da portare e sono stato costretto a scegliere questo assetto per poter avere dei cambi. Siamo in linea con i programmi di questa squadra, vorremmo qualche punto in più ma siamo in linea con le richieste della società rispetto al campionato"

Si aspettava questo Torino durante la preparazione?

"Sì, sapevamo la capacità dei due attaccanti di dialogare e la capacità delle mezz'ali di buttarsi insieme ai quinti. Abbiamo subito qualche situazione dove c'era più fisicità, dote che il Toro ha"