Il palo nega i tre punti. il Torino non sfonda, il Lecce si difende e porta a casa un punto importante per la salvezza. Un peccato per i granata, che avevano sbloccato la gara con Simeone nel corso del secondo tempo. I salentini trovano la zampata con N'Dri e nel recupero il palo di Adams e un ottimo Falcone negano i tre punti.

Abate soprende: ecco Kulenovic dal primo minuto

Primo tempo: regna la noia, poche occasioni

Il tecnico granata conferma il 3-5-2 per affrontare i salentini. In porta c'è Perri, con Coco, Ismajli e Comuzzo davanti all'ex Leeds. A centrocampo Bragança in cabina di regia, affiancato da Fitz-Jim. A completare gli interni di centrocampo c'è Nikola Vlasic. Sulle fasce spazio a Belghali, in ottima forma, e Cacciamani. Completa l'undici titolare il tandem offensivo Kulenovic-Simeone, con Adams che si accomoda a sorpresa in panchina.La Maratona ribolle, salta, non si lascia scappare un coro "Cairo devi vendere" e tributa agli undici titolari un sentito applauso di incoraggiamento. Ma proprio prima del fischio d'inizio ecco un piccolo ostacolo: la Goal-Line Technology che aveva problemi a rilevare il gol-non gol. E così l'inizio del match slitta alle 15.15. Chiuso il capitolo "tecnico" è il rettangolo verde di gioco a prendere la parola, con un Torino che parte subito molto aggressivo, cercando di imporre subito le proprie regole sul ring di casa. Il Lecce, al cui seguito non manca una cospicua presenza di tifosi, si difende in massa e quando recupera palla cerca la verticalizzazione immediata su Stulic. I ritmi non sono altissimi, li prova ad alzare Fitz-Jim con una verticalizzazione per Simeone al quarto d'ora, su cui però il Cholito non può arrivare. I salentini non restano a guardare e al 21' Kaba, aiutato da un rimpallo, va via a Comuzzo in area di rigore. Fondamentale il rientro di Comuzzo, ancora più decisivo il riflesso di Perri su un pallone sporcato da Kulenovic proprio in occasione dell'angolo.

TURIN, ITALY - NOVEMBER 07: Pietro Comuzzo of Torino FC passes the ball under pressure of Ali Dembele of US Lecce during the Serie A match between Torino FC and US Lecce at Stadio Olimpico Grande Torino on November 07, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

I salentini prendono coraggio, i granata faticano a trovare corridoi puliti e rischiano di farsi del male da solo al 28' con un pallone sanguinoso perso da Ismajli sulla pressione di Fatah. Decisivo il ripiegamento di Belghali, che tampona. Le difficoltà del Torino sono soprattutto sulla trequarti: Vlasic si vede poco e la regia di Bargança è lenta e macchinosa. E quando la truppa di Abate arriva al limitare dell'area, a mancare è l'ultimo passaggio. Alla fine, però, il discorso è identico sia sulla sponda granata sia su quella salentina: ritmi bassi, poca precisione e occasioni che su un termometro toccherebbero il grado zero. Al 43' la palla per sbloccare la gara è sui piedi di Simeone, ma il Cholito sbaglia davanti alla porta anche se viene ravvisato un suo tocco di mano nello sviluppo dell'azione. E tra uno sbuffo e i primi fumi per il freddo, la prima frazione si chiude sul pari.

La fortuna aiuta gli audaci, ovvero Simeone

L'inizio del secondo tempo vede un cambio immediato nelle file del Torino: fuori Kulenovic e spazio ad Admas. La gara riprende sulla falsariga della prima frazione di gioco. I ritmi sono piuttosto blandi, sia da una parte che dall'altra. Solo un episodio può sbloccare una gara bloccata e con zero spunti, ma per trovarlo serve l'iniziativa, quella che trovano Comuzzo e Simeone al 60'. L'ex Fiorentina verticalizza con un lancio lungo dalle retrovie per il Cholito. Dal vertice dell'area l'argentino calcia trovando una deviazione decisiva di Gaspar: il tocco del difensore è decisivo, si crea una traiettoria strana che supera un incolpevole Perri. Subito dopo il gol Abate va a rinforzare la mediana con Gineitis al posto di Fitz-Jim e anche il Lecce adopera delle modifiche: dentro Geubbels, N'Dri e Coulibaly. La mossa di Di Francesco è vincente e trova subito i suoi frutti al 72': N'Dri si accentra e calcia col sinistro, la deviazione di Bragança sporca il tiro e crea un'altra palombella che batte Perri. La stessa dinamica che ha punito il Lecce punisce i padroni di casa, in una strana ironia tipica di questo sport.

TURIN, ITALY - NOVEMBER 07: (C) Amar Fatah of Torino FC battles for the ball during the Serie A match between Torino FC and US Lecce at Stadio Olimpico Grande Torino on November 07, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Un gol che il Torino accusa, i salentini prendono coraggio e qualche sussulto la squadra di Di Francesco lo dà. Lato padroni di casa Abate le prova tutte: al 78' Abouklhal prende il posto di Cacciamani e all'82' subentrano anche Ilkhan e Casadei per Bragança e Casadei. L'ex Inter non giocava dal 19 ottobre. L'impatto dell'italiano è positivo, da una sua zuccata di testa nasce una grande chance per i granata, con la sfera che arriva a Simeone. L'ex Fiorentina appoggia ad Adams, che vede e serve con i tempi giusti un liberissimo Abouklhal. Da solo davanti a Falcone lo perdona calciando in maniera troppo molle e poco convinta. Siebert e Fofana vanno a rimpolpare le energie dei leccesi, in quello che poi diventa un vero e proprio assedio della squadra di casa. Adams si ferma al palo, poi sulla ribattuta di Simeone Falcone compie una vera e propria prodezza mettendo in angolo. Sul corner è ancora un Adams versione acrobata a far rabbrividire i tifosi ospiti. Lo sforzo dei granata non trova il premio, il Lecce si difende con le unghie e con i denti e alla fine strappa il punto a Torino.

Occasione persa per la truppa di Abate? Sì. I granata erano riusciti a sbloccare un match spigoloso grazie ad un episodio, ma proprio quando non sembravano esserci i presupposti per un pareggio ecco la scossa di N'Dri. La sfortuna e Falcone negano la vittoria ai torinesi. Sarà una sosta meno tranquilla.