Le dichiarazioni del tecnico granata in conferenza stampa
Al termine di Torino-Lecce, il tecnico granata Ignazio Abate si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti in Sala Conferenze allo stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito le sue dichiarazioni.
17.22 - Siamo collegati con la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. Si attende l'arrivo di Ignazio Abate
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Torino-Lecce 1-1: davvero troppo poco per sperare di vincere
Partite
Torino-Lecce 1-1, le reazioni social: "Perri ogni tiro è un gol"
Partite
FINALE! Torino-Lecce 1-1: Simeone non basta ai granata. Secondo pareggio stagionale
Campionato
Serie A, la classifica: il Torino sale a 14 punti, il Lecce a 10. Il Frosinone...
Toro
Torino-Lecce, slitta il fischio d'inizio alle 15.15: il motivo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti