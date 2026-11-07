Le dichiarazioni del tecnico granata in conferenza stampa

Irene Nicola
Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Al termine di Torino-Lecce, il tecnico granata Ignazio Abate si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti in Sala Conferenze allo stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito le sue dichiarazioni.

17.22 - Siamo collegati con la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. Si attende l'arrivo di Ignazio Abate

Torino FC v US Lecce - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti