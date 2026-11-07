I verdetti e i cambiamenti in classifica dell'undicesimo turno del campionato di Serie A 2026/27 dopo i match del sabato pomeriggio
In una delle due partite del sabato pomeriggio dell'undicesima giornata di Serie A, il Torino di Ignazio Abate trova il secondo pareggio stagionale e fa 1-1 contro il Lecce, salendo a 14 punti. I granata sono momentaneamente all'undicesimo posto in classifica. I salentini salgono invece a 10 punti e collezionano il primo pareggio stagionale. I giallorossi nel prossimo impegno saranno ospiti della Lazio all'Olimpico, i granata invece dovranno ripartire dal Maradona e faranno visita al Napoli.
Cagliari-Frosinone 1-0Nell'altra sfida in contemporanea il Frosinone perde in trasferta contro il Cagliari, rimanendo a 20 punti. A decidere la sfida è il gol di Adopo al 38'. I sardi salgono a 16 punti, e ritrovano una vittoria che mancava da 5 turni. Il gruppo di Pisacane dopo la sosta nazionali giocherà al Sinigaglia, ospite del Como di Fabregas. La squadra di Alvini invece andrà in trasferta a San Siro e se la vedrà con il Milan.
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